EUA oferece recompensa milionária por informações que levem à prisão de Nicolás Maduro

Notícias do Mundo – A Administração de Repressão às Drogas dos Estados Unidos (DEA) anunciou nesta segunda-feira (28/7) uma recompensa de US$ 25 milhões por informações que possam resultar na prisão ou condenação do presidente venezuelano Nicolás Maduro. A informação foi divulgada nas redes sociais oficiais da agência, junto a um cartaz com a imagem do chefe de Estado.

Maduro é investigado pelas autoridades norte-americanas por suposta participação em crimes ligados ao narcoterrorismo, incluindo tráfico de cocaína e uso de armamentos para facilitar atividades ilícitas. A acusação aponta que o presidente estaria diretamente ligado a ações criminosas transnacionais.

Além dele, os Estados Unidos buscam dados que ajudem na responsabilização de Diosdado Cabello Rondón, atual ministro do Interior, Justiça e Paz da Venezuela, e Vladimir Padrino López, ministro da Defesa.

A ofensiva faz parte de um movimento mais amplo do governo norte-americano contra o chamado Cartel de los Soles, que, segundo investigações, atua a partir da Venezuela com apoio direto de integrantes do alto escalão do governo. A organização foi alvo de sanções impostas na última sexta-feira (25/7) por Washington.

“A ação expõe ainda mais a facilitação do narcoterrorismo pelo regime ilegítimo de Maduro por meio de grupos terroristas como o Cartel de los Soles”, afirmou o secretário do Tesouro dos EUA, Scott Bessent.

Em nota, Bessent reforçou o compromisso do país com o enfrentamento ao crime organizado internacional. “O Departamento do Tesouro continuará a cumprir a promessa do presidente Trump de priorizar os Estados Unidos, reprimindo organizações violentas, incluindo o Tren de Aragua, o Cartel de Sinaloa e seus facilitadores, como o Cartel de los Soles”, disse.