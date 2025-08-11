A notícia que atravessa o Brasil!

EUA planejam investigar influência da China no setor agrícola brasileiro

Proposta legislativa mira impactos estratégicos dos investimentos chineses na segurança alimentar e cadeia global.

Por Fernanda Pereira

11/08/2025 às 08:50

Brasil deve receber presidente comunista da China, Xi Jinping, em novembro

Foto: Alan Santos/PR

Notícias do Mundo – O governo dos Estados Unidos quer aprofundar a investigação sobre o interesse estratégico da China no setor agrícola do Brasil, avaliando possíveis impactos dos investimentos ou controle chinês na cadeia de suprimentos, no mercado global e na segurança alimentar.

A intenção está detalhada na proposta do Intelligence Authorization Act para o ano fiscal de 2026, que estabelece o orçamento para as agências de inteligência americanas, como a CIA e a NSA. O projeto, com 280 páginas, dedica atenção especial ao Brasil na seção 514 do subtítulo B, voltada para questões relacionadas à China.

Apresentada pelo senador republicano Tom Cotton, do Arkansas, e apoiador do presidente Donald Trump, a proposta foi aprovada pela Comissão de Inteligência do Senado em 17 de julho e aguarda votação no plenário. O ano fiscal norte-americano começará em 1º de outubro de 2025.

O movimento reflete preocupações crescentes dos EUA sobre a expansão da influência chinesa em setores estratégicos globais, incluindo o agronegócio brasileiro, um dos maiores fornecedores de alimentos do mundo.

