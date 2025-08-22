A notícia que atravessa o Brasil!

EUA podem revogar vistos já concedidos e medida preocupa brasileiros

Decisão do governo norte-americano endurece regras de imigração e expõe estrangeiros a risco constante de deportação.

Por Marcia Jornalist

22/08/2025 às 07:29

Notícias do Mundo O governo dos Estados Unidos anunciou, nesta quinta-feira (21), que poderá revogar vistos já concedidos, mesmo para estrangeiros em território americano.

A decisão atinge milhões de pessoas, incluindo brasileiros que estejam no país a turismo, estudo, trabalho ou que ainda não tenham viajado. Segundo o Departamento de Estado, mais de 55 milhões de vistos estão em processo de revisão para identificar possíveis violações das regras de imigração.

Entre os fatores que podem levar ao cancelamento imediato do documento estão: permanência no país além do prazo permitido, envolvimento em atividades criminosas, ameaça à segurança pública ou qualquer vínculo com organizações terroristas.

A Associated Press destacou que a revogação pode resultar diretamente em deportação.
A nova política amplia a fiscalização e cria um sistema de verificação contínua para todos os portadores de vistos, sem se restringir a novos solicitantes. Isso significa que até quem já vive nos EUA poderá ser submetido a uma análise permanente de elegibilidade.

Outro ponto polêmico anunciado pela Casa Branca é a inclusão do critério de “antiamericanismo” na análise de pedidos. O termo, ainda sem definição clara, poderá ser usado para negar vistos ou benefícios migratórios, reforçando a discricionariedade das autoridades.

As medidas representam um endurecimento expressivo da política migratória norte-americana e geram incertezas entre brasileiros que planejam viajar ou já residem no país. A posse de um visto, portanto, deixa de ser garantia absoluta de permanência.

