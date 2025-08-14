A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Mundo

EUA revogam vistos de autoridades brasileiras ligadas ao Mais Médicos

Secretário de Estado Marco Rubio acusa funcionários de cumplicidade com trabalho forçado cubano.

Por Fernanda Pereira

14/08/2025 às 11:26

Ver resumo

Foto: Reprodução

Notícias do Mundo – O Departamento de Estado dos Estados Unidos anunciou nesta quarta-feira (13) a revogação dos vistos de dois funcionários do governo brasileiro, ex-funcionários da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas) e de seus familiares. Segundo o governo americano, a medida se deve à “cumplicidade com trabalho forçado do governo cubano” por meio do programa Mais Médicos.

PUBLICIDADE

Entre os atingidos estão Mozart Julio Tabosa Sales, secretário de Atenção Especializada à Saúde do Ministério da Saúde, e Alberto Kleiman, ex-assessor de Relações Internacionais do ministério e atual coordenador-geral para a COP30. De acordo com o comunicado de Marco Rubio, secretário de Estado dos EUA, ambos tiveram papel ativo na implementação do programa enquanto atuavam no Ministério da Saúde.

O Mais Médicos foi criado em 2013 para levar atendimento a regiões remotas e vulneráveis, contando inicialmente com médicos cubanos contratados via Opas. Em 2023, o governo federal retomou o programa, com prioridade para profissionais brasileiros e abertura de vagas para outras áreas de saúde, como dentistas, enfermeiros e assistentes sociais.

PUBLICIDADE

Leia mais: Governo federal publica Medida Provisória do plano de contingência ao tarifaço dos EUA

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, defendeu o programa e os profissionais atingidos. “O programa salva vidas e é aprovado por quem mais importa: a população brasileira. Não nos curvaremos a quem persegue vacinas, pesquisadores e ciência”, afirmou Padilha em redes sociais. Segundo ele, o número de profissionais no programa dobrou nos últimos dois anos.

A revogação ocorre em meio a tensões políticas entre Brasil e EUA. Em julho, Marco Rubio já havia determinado a revogação dos vistos do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, de familiares e “aliados na Corte”, alegando perseguição ao ex-presidente Jair Bolsonaro e promoção de censura.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Um anjo pergunta à Deus: O que é um autista? E Deus lhe responde: É um de vocês que permito descer à Terra!

Lu Lena

Últimas notícias

Manaus

Homem cai em Rip-Rap e fratura várias partes do corpo na Zona Sul de Manaus

Vítima foi socorrida pelo SAMU.

há 30 minutos

Mundo

EUA apreendem US$ 700 milhões em bens de Nicolás Maduro

Procuradora-geral americana classifica ação como combate a “crime organizado” do regime chavista.

há 31 minutos

Famosos

Vídeo mostra influenciador Hytalo Santos emocionado ao receber apoio de pastora

O paraibano que é alvo de investigação por suposta sexualização infantil, aparece chorando em gravação antiga que viraliza nas redes.

há 35 minutos

Política

Alfredo Nascimento se reúne com líderes do PL em Brasília para traçar estratégia eleitoral de 2026

Reunião definiu critérios para candidaturas e debateu o futuro da direita no país, com participação do presidente nacional Valdemar Costa Neto.

há 53 minutos

Manaus

Escândalo: Crianças se enfrentam em lutas clandestinhas brutais na Zona Leste de Manaus; vídeo

Adolescentes e crianças agressivamente envolvidos em lutas ilegais no Bairro Zumbi.

há 1 hora