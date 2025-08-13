EUA revogam vistos de brasileiros ligados ao Mais Médicos

Notícias do Mundo – Os Estados Unidos anunciaram nesta quarta-feira (13/8) a revogação de vistos de funcionários públicos brasileiros ligados ao programa Mais Médicos. A decisão foi comunicada pelo secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, chefe da diplomacia dos EUA.

Entre os sancionados estão Mozart Julio Tabosa Sales, secretário do Ministério da Saúde, e Alberto Kleiman, coordenador-geral da COP30, que integravam o Ministério da Saúde durante a implementação do programa. Além deles, ex-funcionários da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) também foram atingidos pela restrição, impedindo a entrada no país liderado por Donald Trump.

A revogação faz parte de uma série de medidas adotadas pelo Departamento de Estado norte-americano, que recentemente restringiu vistos de autoridades de Cuba, países africanos e Granada, em retaliação a programas cubanos de envio de profissionais de saúde ao exterior, como o Mais Médicos.

Marco Rubio classificou o envio de médicos cubanos como um “esquema de exportação de trabalho forçado do regime cubano”. Filho de imigrantes cubanos e crítico do governo de Havana, Rubio considera a medida uma espécie de “acerto de contas”.

O Departamento de Estado dos EUA acusou o governo brasileiro de contornar sanções impostas a Cuba, utilizando a OPAS como intermediária para viabilizar o pagamento de profissionais cubanos sem seguir requisitos constitucionais brasileiros. Segundo o comunicado, dezenas de médicos cubanos relataram ter sido explorados pelo regime.

Em julho, o governo norte-americano já havia cancelado vistos de oito ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) como tentativa de influenciar no julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL).