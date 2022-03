EUA são culpados pela guerra na Europa, afirma Coreia do Norte

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Nesta segunda-feira (28), a Coreia do Norte falou sobre a invasão russa à Ucrânia e criticou os Estados Unidos (EUA) pela guerra. De acordo com o Ministério das Relações Exteriores do país, a raiz do problema são “a política “hegemônica dos EUA” e também o “desrespeito dos países ocidentais pelos legítimos interesses de segurança da Rússia”, informou uma agência de notícias russa.

O ataque da Rússia à Ucrânia ocorreu na madrugada do dia 24 de fevereiro. O anúncio da “operação militar no leste da Ucrânia” foi feito pelo presidente russo, Vladimir Putin, em um discurso transmitido na televisão. De acordo com ele, o “objetivo é proteger as pessoas que são submetidas a abusos, genocídio de Kiev durante oito anos, e, para isso, buscaremos desmilitarizar e desnazificar a Ucrânia e levar à Justiça aqueles que cometeram vários crimes sangrentos contra pessoas pacíficas, incluindo cidadãos russos”

Em entrevista à KCNA (Agência Central de Notícias da Coreia do Norte), um diplomata do país afirmou que o Ocidente e os EUA “estavam sistematicamente minando o sistema de segurança na Europa com suas tentativas cada vez mais manifestas de implantar armas ofensivas ali e expandir a Otan (Organização do Tratado do Atlântico Norte) para o leste”.

– A crise na Ucrânia decorre da política hegemônica dos Estados Unidos e do Ocidente, que estão agindo deliberadamente e arbitrariamente em relação a outros países – apontou.

Fonte: Pleno.News