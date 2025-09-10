A notícia que atravessa o Brasil!

Europa reforça defesa após ataque de drones russos violar espaço aéreo polonês

Ursula von der Leyen destaca resposta firme e aponta necessidade de sanções mais severas contra a Rússia.

Por Marcia Jornalist

10/09/2025 às 11:03

Notícias do Mundo – A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, declarou nesta quarta-feira (10/9) que a Europa está determinada a defender seu território, após a Polônia reagir contra drones russos que invadiram seu espaço aéreo para atacar a Ucrânia. A ofensiva ocorreu na madrugada, aumentando a tensão na região.

O primeiro-ministro polonês, Donald Tusk, confirmou via rede social que as Forças Armadas do país abriram fogo contra os drones russos, neutralizando a ameaça.

Ele informou que a operação ainda está em andamento e que mantém contato constante com autoridades de defesa e segurança nacionais.

Na terça-feira (9/9), o Aeroporto Internacional de Varsóvia foi fechado preventivamente, e aeronaves de países da OTAN foram acionadas após relatos de drones russos próximos à fronteira com a Ucrânia, em resposta à série de ataques aéreos lançados por Moscou contra cidades ucranianas do oeste.

Von der Leyen classificou a invasão do espaço aéreo polonês como “uma violação sem precedentes” e anunciou medidas estratégicas: a criação de um semestre europeu de Defesa e o planejamento de novos projetos conjuntos para fortalecer a segurança regional.

LEIA MAIS: Dois homens são presos por furtar R$ 10 mil em supermercado na Zona Norte de Manaus

Além disso, reforçou a necessidade de sanções adicionais contra a Rússia, destacando que “o flanco oriental da Europa protege toda a Europa, do Mar Báltico ao Mar Negro”, ressaltando a importância da unidade frente às agressões.

