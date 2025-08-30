Ex-presidente do Parlamento da Ucrânia é assassinado a tiros em Lviv

Notícias do Mundo – O ex-presidente do Parlamento da Ucrânia, Andriy Parubiy, de 54 anos, foi assassinado a tiros neste sábado (30/8) na cidade de Lviv, no oeste do país. O ataque ocorreu em plena luz do dia, na rua Akademika Yefremova, onde Parubiy foi atingido entre cinco e oito vezes e morreu no local.

Testemunhas relataram que o atirador usava capacete preto com marcas amarelas e estaria disfarçado como entregador de delivery. O suspeito fugiu em uma bicicleta elétrica e ainda não foi localizado. Ao menos sete cápsulas de projéteis foram encontradas no local, que foi isolado pela polícia. O Serviço de Segurança da Ucrânia (SBU) abriu investigação por homicídio.

O presidente Volodymyr Zelensky classificou o ataque como um “assassinato horrendo” e afirmou que as autoridades já apresentaram as primeiras informações sobre o caso. A parlamentar Iryna Gerashenko chamou o episódio de “terrorismo”, descrevendo Parubiy como um “colega e amigo, íntegro e patriota”. O ex-presidente Petro Poroshenko disse que Parubiy foi “morto a tiros por monstros em Lviv”.

Para Andriy Sadovyi, prefeito de Lviv, localizar o autor do crime é essencial. “Esta é uma questão de segurança em um país em guerra, onde não existem lugares totalmente seguros”, disse. Até o momento, não há informações de que o assassinato esteja diretamente relacionado ao conflito entre Rússia e Ucrânia.