Federação proíbe mulheres trans de atuar no futebol feminino

A partir de 1° de junho, mulheres transgênero não poderão mais competir no futebol feminino inglês. A decisão da Federação Inglesa de Futebol (FA) vem após uma mudança legal aprovada pela Suprema Corte do Reino Unido, que definiu que o conceito de “mulher” é baseado exclusivamente no sexo biológico.

Essa medida gerou um debate intenso e polarizado nas redes sociais. Muitos veem como um retrocesso nos direitos das mulheres trans, enquanto outros acreditam que é uma proteção necessária para as atletas cisgênero. A alteração acontece após uma decisão da Suprema Corte em 16 de abril, que reformulou a política da FA, permitindo anteriormente a participação de mulheres transgênero.

Essa proibição levanta questões cruciais sobre inclusão e igualdade no esporte, um espaço que deveria ser acolhedor para todas as identidades de gênero