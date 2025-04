Fenômeno atmosférico raro causa blecaute em países europeus

Notícias do Mundo – Nesta segunda-feira (28), um apagão de grandes proporções atingiu diversos países europeus, com impactos mais severos na Península Ibérica. De acordo com informações das operadoras de energia, a causa do blecaute foi um fenômeno atmosférico raro: oscilações anormais nas linhas de alta tensão espanholas, atribuídas a uma “vibração atmosférica induzida por Ging”, desencadeada por variações extremas de temperatura no interior da Espanha.

As autoridades explicaram que essas oscilações comprometeram a sincronização dos sistemas elétricos interligados da Europa, provocando falhas em cadeia. Dada a complexidade do problema, a normalização completa da rede pode levar até uma semana, conforme estimativas preliminares das operadoras.

Na Espanha, a situação continua crítica. O Aeroporto de Madrid-Barajas permanece sem fornecimento elétrico e todo o metrô de Madri segue inoperante. Em resposta à crise, o governo local declarou estado de emergência de nível 2, acionando recursos extraordinários. Hospitais como o La Paz ativaram planos emergenciais, suspendendo procedimentos não urgentes e limitando o uso de iluminação.

Em Portugal, o cenário também é grave. A Unidade Local de Saúde Santa Maria iniciou seu plano de contingência às 14h, suspendendo atividades programadas. Supermercados registram longas filas e racionamento de produtos essenciais, como água e alimentos não perecíveis.

O fenômeno Ging, ainda pouco estudado, está sendo analisado intensivamente por especialistas, que apontam possíveis ligações com as mudanças climáticas. Autoridades europeias já discutem a necessidade urgente de revisão dos protocolos de segurança energética para evitar novos apagões.

Enquanto o trabalho de restauração avança, com prioridade para hospitais e serviços críticos, governos orientam a população a poupar energia e a limitar deslocamentos. O evento expôs fragilidades na infraestrutura elétrica do continente e reforçou a necessidade de investimentos em sistemas mais robustos e adaptáveis.