Foguete da SpaceX explode após alguns minutos de voo

Nesta quinta-feira, 20, a SpaceX, empresa espacial de Elon, realizou um novo teste de voo do foguete Starship a partir do centro Starbase, nos Estados Unidos. No entanto, após menos de quatro minutos de voo, o foguete explodiu.

Após alguns minutos de tensão, o sistema decolou exatamente às 10h35 e o processo foi transmitido pelo canal da empresa no YouTube.

Prevendo que pudessem haver contratempos, Musk disse que podem ser necessárias várias tentativas antes que a Starship seja bem-sucedida no voo de teste, que deveria atingir velocidades rápidas o suficiente para entrar em órbita antes de cair no Oceano Pacífico, perto do Havaí.

O sistema reutilizável formado pelo módulo da Starship (estágio superior) e pelo foguete de propulsão Super Heavy (estágio inferior) deve fazer um voo suborbital de poucos minutos. Para este teste, a equipe não teria resgate — os dois módulos seriam descartados.

Com 120 metros de altura, 33 motores no módulo de propulsão e 6 na espaçonave, o foguete é o maior do mundo e foi projetado para levar humanos para a Lua e para Marte.