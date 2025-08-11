A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Mundo

Força Armada da Venezuela se declara pronta para enfrentar ação dos EUA contra Maduro

FANB promete resposta imediata a qualquer tentativa de captura do presidente venezuelano.

Por Fernanda Pereira

11/08/2025 às 12:40

Foto: Reprodução

Notícias do Mundo – A Força Armada Nacional Bolivariana (FANB), junto à Guarda de Honra Presidencial e à Direção-Geral de Contrainteligência Militar da Venezuela, afirmou estar preparada para agir “em qualquer tempo e circunstância” diante da possibilidade de uma operação militar dos Estados Unidos para capturar o presidente Nicolás Maduro.

PUBLICIDADE

A declaração vem após o governo norte-americano anunciar um aumento da recompensa para US$ 50 milhões por informações que levem à prisão do líder venezuelano. A medida intensifica a pressão internacional sobre Maduro, ampliando o risco de uma intervenção direta dos EUA no país.

Leia mais: Forças Armadas da Venezuela entram em “alerta permanente” após EUA aumentar recompensa pela captura de Maduro

PUBLICIDADE

Em comunicado oficial, as forças armadas venezuelanas ressaltaram o compromisso com a defesa da soberania nacional e destacaram que qualquer tentativa de captura será enfrentada com determinação e prontidão. A tensão entre os dois países segue crescendo, com o governo venezuelano acusando Washington de tentar desestabilizar a região por meio de ações ilegítimas.

Analistas internacionais observam que o aumento da recompensa pode sinalizar uma escalada nas estratégias norte-americanas, enquanto Caracas reafirma sua resistência e mobiliza suas forças para proteger o presidente e o governo vigente.

Siga-nos no Google News

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Um anjo pergunta à Deus: O que é um autista? E Deus lhe responde: É um de vocês que permito descer à Terra!

Lu Lena

Últimas notícias

Brasil

Aeronave russa sancionada pelos EUA pousa em Brasília

O caso reforça a atenção da comunidade internacional sobre o Brasil em meio às tensões geopolíticas globais.

há 17 minutos

Política

Vereador quer criar o ‘Dia da Sobriedade’ em Manaus

Informações sobre o PL foram divulgadas no Sistema de Apoio ao Processo Legislativo (SAPL).

há 17 minutos

Amazonas

Senador Eduardo Braga anuncia mobilização no Congresso para derrubar veto de Lula que prejudica avanço da BR-319

A medida vetada impacta diretamente a reconstrução do “trecho do meio” da BR-319, considerado o maior gargalo da rodovia.

há 31 minutos

Brasil

Líder de Lula compara ordem de Trump para remoção de moradores de rua em Washington ao nazismo

Deputado José Guimarães critica duramente decisão do presidente norte-americano.

há 59 minutos

Manaus

Hospital João Lúcio busca familiares de paciente internado após atropelamento

Os contatos podem ser feitos pelo telefone (92) 99378-8158 ou diretamente no Serviço Social do hospital.

há 1 hora