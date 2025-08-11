Força Armada da Venezuela se declara pronta para enfrentar ação dos EUA contra Maduro

Notícias do Mundo – A Força Armada Nacional Bolivariana (FANB), junto à Guarda de Honra Presidencial e à Direção-Geral de Contrainteligência Militar da Venezuela, afirmou estar preparada para agir “em qualquer tempo e circunstância” diante da possibilidade de uma operação militar dos Estados Unidos para capturar o presidente Nicolás Maduro.

A declaração vem após o governo norte-americano anunciar um aumento da recompensa para US$ 50 milhões por informações que levem à prisão do líder venezuelano. A medida intensifica a pressão internacional sobre Maduro, ampliando o risco de uma intervenção direta dos EUA no país.

Em comunicado oficial, as forças armadas venezuelanas ressaltaram o compromisso com a defesa da soberania nacional e destacaram que qualquer tentativa de captura será enfrentada com determinação e prontidão. A tensão entre os dois países segue crescendo, com o governo venezuelano acusando Washington de tentar desestabilizar a região por meio de ações ilegítimas.

Analistas internacionais observam que o aumento da recompensa pode sinalizar uma escalada nas estratégias norte-americanas, enquanto Caracas reafirma sua resistência e mobiliza suas forças para proteger o presidente e o governo vigente.