A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Mundo

Forças Armadas da Venezuela entram em “alerta permanente” após EUA aumentar recompensa pela captura de Maduro

Valor pela captura de presidente da Venezuela supera R$ 270 milhões.

Por Natan AMPOST

08/08/2025 às 18:07

Notícias do Mundo As Forças Armadas da Venezuela anunciaram, nesta sexta-feira (8), que permanecem em estado de vigilância contínua diante da decisão dos Estados Unidos de elevar para US$ 50 milhões (R$ 271,59 milhões) a recompensa por informações que resultem na prisão do ditador Nicolás Maduro. A medida americana, considerada pelo governo venezuelano como “provocação” e “ingerência externa”, intensificou o clima de tensão política e militar no país.

PUBLICIDADE

O anúncio do novo valor foi feito na quinta-feira (7) pela procuradora-geral norte-americana, Pam Bondi, que relacionou Maduro a organizações criminosas de alcance internacional, como o grupo armado Trem de Arágua e o cartel mexicano de Sinaloa. Antes da atualização, a oferta era de US$ 25 milhões, e agora representa a maior recompensa já divulgada pela Casa Branca contra um líder estrangeiro.

Em resposta, o ministro da Defesa e chefe das Forças Armadas, general Vladimir Padrino López, afirmou que o país está “preparado para enfrentar qualquer ameaça que ponha em risco a paz da população e a integridade do território nacional”. Ele destacou que a união entre militares, forças de segurança e população será mantida “até o sacrifício da própria vida, se necessário”.

PUBLICIDADE

O comunicado oficial divulgado pelo alto comando militar também classifica a ação dos EUA como uma “manobra ao estilo faroeste de Hollywood” e acusa Washington de violar o direito internacional e o princípio da autodeterminação dos povos. O texto reitera ainda “lealdade incondicional” ao presidente Maduro, reforçando que Caracas não aceitará pressões externas nem ultimatos considerados “insolentes”.

Siga-nos no Google News

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O Autismo é ver o mundo de um outro jeito, e cada um de nós temos que achar um jeito de entender as diferenças.

Dr. Leonardo Maranhão

Últimas notícias

Brasil

TST vai gastar R$ 1,5 milhão em sala VIP exclusiva para ministros no Aeroporto de Brasília

Um ponto que chama atenção é que o benefício poderá ser utilizado também quando os magistrados não estiverem em missão oficial.

há 14 segundos

Polícia

Polícia prende homem com 65 quilos de skunk avaliados em R$ 1,3 milhão em Manaus

Investigação do Denarc flagrou suspeito enquanto enviava parte da droga para fora do Amazonas.

há 15 minutos

Amazonas

Prefeito de Coari é notificado pelo MP-AM e acionado na Justiça para corrigir irregularidades no porto municipal

A iniciativa decorre das graves irregularidades e do risco iminente de acidentes constatados no local.

há 24 minutos

Política

Alcolumbre admite possibilidade de analisar pedido de impeachment de Moraes após pressão no Senado

Presidente do Senado afirma que a decisão depende de ‘critérios jurídicos e políticos’.

há 50 minutos

Meio Ambiente

Empresa é multada em R$ 251 mil por depósito irregular de resíduos no Distrito Industrial

Fiscalização flagra descarte a céu aberto e operação fora da licença ambiental; atividades foram suspensas.

há 53 minutos