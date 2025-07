Fracasso? Senadores brasileiros se reúnem em hotel dos EUA sem nenhuma agenda com o governo americano

Notícias do Mundo – Cinco senadores brasileiros realizaram uma reunião em um hotel nos Estados Unidos sem a presença de representantes do governo Trump, em um encontro considerado como “preparatório” para discussões sobre tarifas.

A missão, que visa contestar a proposta de uma tarifa de 50% sobre produtos brasileiros, ainda não conta com uma agenda confirmada com membros de alto escalão da administração americana.

A embaixadora Maria Luísa Viotti acompanhou o grupo, mas não possui acesso direto a autoridades de alto nível do governo dos Estados Unidos, o que levanta preocupações sobre a eficácia da reunião. A falta de interlocutores relevantes tem gerado críticas entre os representantes brasileiros.

O deputado Eduardo Bolsonaro expressou descontentamento com a iniciativa, classificando-a como “fadada ao fracasso” e “vazia de legitimidade”. Ele argumentou que a ausência de uma agenda formal com o governo americano compromete os objetivos da missão.

A situação destaca os desafios enfrentados pela diplomacia brasileira em meio a tensões comerciais e políticas com os Estados Unidos.

A discussão sobre tarifas é crucial, mas a falta de diálogo direto com o governo Trump pode limitar as chances de sucesso nas reivindicações dos senadores. O desenrolar dessa situação será monitorado de perto, à medida que as relações entre os dois países continuam a evoluir.