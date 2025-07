Funcionários de banco são flagrados fazendo sexo em pleno expediente; assista

Notícias do Mundo – Nesta segunda-feira (28), um vídeo que circula amplamente nas redes sociais tem causado grande polêmica ao mostrar um momento íntimo entre duas pessoas que seriam funcionários de uma agência bancária, um homem e uma mulher.

As imagens, gravadas por uma pessoa não identificada, foram feitas através de uma porta de vidro fosco e exibem atos sexuais entre os envolvidos.

Embora a origem do vídeo não tenha sido confirmada, acredita-se que tenha sido gravado fora do Brasil, pois é possível observar uma placa no local escrita em inglês, o que sugere que a filmagem ocorreu em outro país.

O material também inclui sons emitidos pela pessoa que registra o conteúdo, aparentemente excitada pela situação. A falta de informações precisas sobre a data e o local exato dificulta a verificação da autenticidade das imagens.

Além disso, até o momento, nenhuma autoridade ou instituição bancária se manifestou oficialmente sobre o caso.

A divulgação do conteúdo gerou debates intensos nas redes sociais, com internautas divididos entre críticas à exposição dos envolvidos e à conduta de quem gravou e compartilhou o material sem consentimento.