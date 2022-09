Funeral da rainha será em 19 de setembro; veja o cronograma

Reuters

O funeral da rainha Elizabeth da Grã-Bretanha, que morreu nesta semana após 70 anos no trono, será realizado na segunda-feira, 19 de setembro, às 10h GMT, disse o par mais antigo da Inglaterra que está encarregado de ocasiões de Estado neste Sábado (10). A informação foi confirmada pelo Palácio de Buckingham e pelo site oficial da Família Real.

O caixão será levado do Castelo de Balmoral para Edimburgo no domingo (11), antes de ser levado para Londres na terça-feira. Mais tarde, ficará em estado no Westminster Hall de quarta-feira até a manhã do funeral, que acontecerá na Abadia de Westminster, em Londres.

“Cumpriremos nosso dever nos próximos dias com o coração mais pesado, mas também com a mais firme determinação de garantir uma despedida adequada a uma das figuras definidoras de nossos tempos”, disse o conde marechal, Edward Fitzalan-Howard, o duque de Norfolk.

O corpo da rainha atualmente repousa em um caixão de carvalho coberto com o estandarte real da Escócia e com uma coroa de flores colocada em cima no salão de baile do Castelo de Balmoral.

“É uma cena de dignidade silenciosa”, disse um alto funcionário do palácio.

Veja como será o protocolo nos próximos dias:

11 de setembro – domingo – O caixão com o corpo da Rainha será transportado do Castelo de Balmoral, onde ela morreu, para o Palácio de Holyroodhouse, em Edimburgo, capital da Escócia.

12 de setembro – segunda-feira – O caixão com o corpo da rainha deve permanecer em Holyroodhouse até a tarde da próxima segunda. Depois, ele seguirá para a Catedral de St. Giles, também em Edimburgo. O Rei Charles e outros membros da Família Real participarão de uma procissão e assistirão uma cerimônia na catedral.

13 de setembro – terça-feira – O caixão com o corpo de Elizabeth II segue de avião para o aeroporto de RAF Northolt, em Londres, na Inglaterra. O caixão da rainha será então transportado para o Palácio de Buckingham, por estrada.

14 de setembro – quarta-feira – Pela tarde, o caixão será transportado em uma carruagem do Palácio de Buckingham ao Palácio de Westminster, onde o corpo da rainha repousará até a manhã do dia do funeral. Durante esse período, o público também terá a oportunidade de visitar o Westminster Hall para prestar suas homenagens à rainha.

19 de setembro – segunda-feira – Finalmente, o caixão será levado em procissão do Palácio de Westminster até a Abadia de Westminster, onde acontecerá o Funeral de Estado.