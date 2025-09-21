Funeral de Charlie Kirk reúne Trump e lideranças conservadoras nos EUA

Notícias do Mundo – O funeral do influenciador conservador Charlie Kirk, assassinado em Utah no último dia 10 de setembro, acontece neste domingo (21) no estádio State Farm, em Glendale, região metropolitana de Phoenix, no Arizona. A cerimônia promete lotar a arena, que tem capacidade para 63 mil pessoas, e contará com a presença do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, além de diversas personalidades políticas republicanas.

O evento, considerado um grande teste para o serviço secreto americano, será público e organizado pelo movimento Turning Point USA, fundado por Kirk para mobilizar jovens eleitores conservadores. Segundo a organização, a homenagem busca celebrar a “vida notável e o legado duradouro” do ativista, de 31 anos, aliado próximo de Trump.

Crime e investigação

Charlie Kirk foi baleado no pescoço enquanto participava de um debate na Universidade de Utah Valley. O suspeito, Tyler Robinson, de 22 anos, foi preso no dia seguinte e indiciado por homicídio qualificado. Ele poderá ser condenado à pena de morte. O assassinato reacendeu debates sobre o crescimento da violência política nos Estados Unidos.

Após a morte, o corpo de Kirk foi transportado de Utah para o Arizona a bordo do Air Force 2, acompanhado pelo vice-presidente americano, JD Vance.

Presenças confirmadas

O funeral contará com discursos de Trump, do vice-presidente JD Vance e da viúva de Kirk, Erika, que declarou que a “missão poderosa” do marido continuará. Também confirmaram presença o secretário de Estado, Marco Rubio, a chefe de gabinete da Casa Branca, Susie Wiles, e o secretário de Defesa, Pete Hegseth, entre outros nomes de peso da política conservadora americana.

Trump, que culpou a “esquerda radical” pelo crime, afirmou que considerava sua presença no funeral uma obrigação.

Charlie Kirk, fundador da Turning Point USA, era uma das vozes mais influentes da direita americana. Morava no Arizona com a esposa e os dois filhos. Seu assassinato provocou comoção nacional e fortaleceu debates sobre discurso político, polarização e segurança pública nos EUA.