Gato despenca de arquibancada e é salvo por torcedores em Miami

A cena de um gato despencando da arquibancada do Hard Rock Stadium, em Miami, ganhou as redes sociais neste domingo, 12. Os torcedores do time de futebol americano Miami Hurricanes salvaram o animal da queda.

Com a ajuda de uma bandeira do time que estava em campo, os torcedores estenderam o pano e amorteceram a queda do felino na arquibancada.

No vídeo que viralizou na web, é possível ouvir a comoção de todo o estádio no momento em que o gato cai e é salvo.

Para anunciar aos torcedores que o resgate havia dado certo, um garoto pegou o bichano e mostrou para todo o estádio, o que gerou aplausos e gritos.

Well this may be the craziest thing I've seen at a college football game #HardRockCat pic.twitter.com/qfQgma23Xm — Hollywood (@DannyWQAM) September 11, 2021

Fonte: UOL