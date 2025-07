Google Trends mostra aumento de buscas por nome de Eduardo Bolsonaro nos EUA

Notícias do Mundo – O deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) viu seu nome atingir o pico de buscas no Google neste mês, impulsionado por sua aproximação com o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e por declarações contundentes contra o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). De acordo com dados do Google Trends, a procura por seu nome aumentou dez vezes nos últimos 30 dias em comparação com o mês anterior.

A alta na visibilidade ocorre em meio à repercussão internacional da decisão de Trump de aplicar uma sobretaxa de 50% sobre produtos importados do Brasil. Após a medida, o ex-presidente norte-americano usou as redes sociais para sair em defesa de Jair Bolsonaro e criticar duramente decisões do STF, o que provocou reação imediata na política brasileira.

Em Washington, Eduardo Bolsonaro intensificou sua agenda política. Desde o início de julho, o parlamentar tem se encontrado com autoridades norte-americanas, representantes do Departamento de Estado e aliados próximos de Trump. O objetivo, segundo suas próprias declarações, é apresentar à Casa Branca um pedido formal de sanções contra o ministro Alexandre de Moraes, com base na chamada Lei Magnitsky — legislação dos EUA que permite punições contra autoridades estrangeiras acusadas de violações graves de direitos humanos.

No domingo (13), Eduardo publicou um vídeo nas redes sociais que teve ampla repercussão, principalmente entre apoiadores do bolsonarismo. Na gravação, feita em inglês e legendada em português, ele defende a imposição de tarifas por parte de Trump como uma resposta “necessária e justa”, e pede que o governo americano “aja contra abusos de poder praticados por Moraes”. Ele também afirma que há perseguição política em curso no Brasil e menciona a possibilidade de prisão arbitrária, justificando sua permanência nos Estados Unidos.

Essa não é a primeira vez que Eduardo Bolsonaro tem picos de interesse no Google. Desde março, quando pediu licença da Câmara dos Deputados e se mudou para os Estados Unidos, o nome do parlamentar tem gerado curiosidade tanto no Brasil quanto entre brasileiros no exterior. O primeiro aumento significativo nas buscas ocorreu na ocasião do pedido de afastamento e da mudança de país. À época, Eduardo afirmou que se exilava preventivamente, por temer ser alvo de ordens de prisão determinadas pelo STF.

No fim de maio, o interesse voltou a crescer após o ministro Moraes abrir um inquérito para investigar supostos atos do deputado nos Estados Unidos com o objetivo de atacar as instituições brasileiras. O inquérito envolve ainda a Procuradoria-Geral da República (PGR) e a Polícia Federal, que acompanham os desdobramentos da atuação internacional do parlamentar.

Na última semana, segundo dados do Google Trends, os termos mais buscados relacionados a Eduardo Bolsonaro foram “Eduardo Bolsonaro taxação” e “Eduardo Bolsonaro tarifas”, sinalizando que o público está atento à intersecção entre sua atuação política internacional e as medidas econômicas de impacto direto no Brasil.