A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Mundo

Governador do Texas veta bairros baseados na lei islâmica

Greg Abbott afirma que medida protege liberdade religiosa sem permitir segregação

Por Fernanda Pereira

30/09/2025 às 06:20

Ver resumo
Governador do Texas veta bairros baseados na lei islâmica

Foto: Reprodução

Notícias do Mundo – O governador do Texas, Greg Abbott, assinou nesta segunda-feira (29) a House Bill 4211, que proíbe empreendimentos imobiliários de criar bairros exclusivos baseados na lei islâmica. A norma foi uma resposta ao projeto EPIC City, idealizado pelo East Plano Islamic Center (EPIC), que previa a construção de uma comunidade planejada de 162 hectares entre os condados de Collin e Hunt.

PUBLICIDADE

Segundo Abbott, o objetivo do grupo era erguer um espaço fechado para muçulmanos, impondo regras da sharia e restringindo a comercialização de imóveis. O governador afirmou que a legislação texana assegura a liberdade religiosa, mas não permite que ela seja usada como justificativa para segregar pessoas.

“A questão central é a liberdade religiosa, mas também o direito de contratar. O que aconteceu foi que pessoas tentaram usar a religião para segregar. Isso não será permitido no Texas”, declarou.

PUBLICIDADE

A lei, apresentada pelos deputados estaduais Candy Noble e Bryan Hughes, também cria barreiras contra práticas comerciais discriminatórias e injustas em empreendimentos imobiliários.

Leia mais: Michelle Bolsonaro processa Joice Hasselmann por vídeo que a chama de ‘amante’

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O autismo é um Universo Paralelo que incessantemente pede permissão para fixar-se no terreno dos saberes.

JESUS,D.F

Últimas notícias

Manaus

Veja as vagas de emprego disponíveis nesta terça em Manaus

Distribuição das senhas e atendimento são realizados das 8h às 14h.

há 6 minutos

Amazonas

Amazonas receberá R$ 1,7 bilhão do Fundo da Marinha Mercante para construção de 188 embarcações

Os projetos, que serão executados pelas empresas LHG Mining e Hermasa, devem gerar dez mil empregos na região.

há 21 minutos

Brasil

Michelle Bolsonaro processa Joice Hasselmann por vídeo que a chama de ‘amante’

Durante podcast Hasselmann afirmou que Michelle teria sido amante de Jair Bolsonaro.

há 1 hora

Manaus

Operadora de telefonia é condenada a reativar linha pré-paga e pagar R$ 10 mil por danos morais a cliente de Manaus

Decisão judicial declara nulidade de cancelamento antes do prazo de 90 dias e garante reparação por danos morais.

há 2 horas

Brasil

Ministro Luiz Fux suspende investigação sobre helicóptero do deputado Elmar Nascimento

Decisão do STF interrompe processo que apurava supostas irregularidades apontadas pela Polícia Federal.

há 3 horas