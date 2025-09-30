Governador do Texas veta bairros baseados na lei islâmica

Notícias do Mundo – O governador do Texas, Greg Abbott, assinou nesta segunda-feira (29) a House Bill 4211, que proíbe empreendimentos imobiliários de criar bairros exclusivos baseados na lei islâmica. A norma foi uma resposta ao projeto EPIC City, idealizado pelo East Plano Islamic Center (EPIC), que previa a construção de uma comunidade planejada de 162 hectares entre os condados de Collin e Hunt.

Segundo Abbott, o objetivo do grupo era erguer um espaço fechado para muçulmanos, impondo regras da sharia e restringindo a comercialização de imóveis. O governador afirmou que a legislação texana assegura a liberdade religiosa, mas não permite que ela seja usada como justificativa para segregar pessoas.

“A questão central é a liberdade religiosa, mas também o direito de contratar. O que aconteceu foi que pessoas tentaram usar a religião para segregar. Isso não será permitido no Texas”, declarou.

A lei, apresentada pelos deputados estaduais Candy Noble e Bryan Hughes, também cria barreiras contra práticas comerciais discriminatórias e injustas em empreendimentos imobiliários.

