Mundo

Governo do Peru acusa Colômbia de sobrevoar ilha em disputa no Rio Amazonas; entenda

Tensão na tríplice fronteira aumenta após avião militar colombiano violar espaço aéreo peruano próximo à ilha de Santa Rosa.

10/08/2025 às 01:00

Notícias do Mundo A disputa pela ilha de Santa Rosa na tríplice fronteira do Brasil, Colômbia e Peru esquentou na sexta-feira, 8. Isso porque o governo peruano acusou a Colômbia de violar seu espaço aéreo com o sobrevoo de um avião militar ao redor do território disputado.

Segundo o primeiro-ministro peruano, Eduardo Arana, uma aeronave voou ao redor da ilha na quinta-feira, 7, e, ao verificarem a matrícula, descobriram que era uma aeronave militar colombiana.

O ministro da Defesa peruano, Walter Astudillo, disse que uma torre de controle militar peruana identificou a aeronave como um A-29 Supertucano, usado no combate ao narcotráfico, que sobrevoou a 300 metros de altura. Indicou que os militares colombianos comentaram que a incursão “não foi intencional”.

Em nota, o governo do Peru declarou que essa é uma “grave violação da soberania territorial e relembrou que toda aeronave militar estrangeira deve ter permissão prévia de sobrevoo pelas autoridades peruanas” e exigiu satisfações.

“É um fato que nos causou, primeiro, surpresa e depois indignação, porque não tivemos conhecimento oficial dessa nave”, indicou Arana. Ele acrescentou que as explicações pelas vias diplomática e militar recebidas da Colômbia a esse respeito “não satisfazem o governo peruano”.

Não houve, por enquanto, um pronunciamento público de Bogotá sobre o assunto.

Entenda a disputa

O território em disputa é uma pequena ilha de mais de 27 quilômetros quadrados no meio do Rio Amazonas, que surgiu em meados do século passado. Hoje, cerca de 3 mil pessoas vivem nela, distribuídas em mais de 10 aldeias. Os dois países andinos disputam o domínio da parcela do rio um do outro.

Segundo o jornal peruano La República, no dia 7, militares peruanos foram à ilha para reforçar a presença do Estado na região e atender às necessidades da população. Bandeiras do Peru foram fincadas em diferentes pontos de Santa Rosa.

O Peru reivindica a Ilha Santa Rosa com base em tratados firmados há cerca de um século. No entanto, a Colômbia contesta a posse, argumentando que a ilha não foi atribuída a nenhuma das duas repúblicas e sequer havia emergido do rio naquela época.

Em uma mensagem na rede social X (antigo Twitter), o presidente colombiano, Gustavo Petro, acusou o governo peruano de, em ato unilateral, se apropriar da área por lei ao estabelecer a capital de um município em um território que, segundo o Tratado do Rio de Janeiro, pertence à Colômbia.

“A Colômbia não reconhece a soberania do Peru sobre a chamada Ilha de Santa Rosa e não reconhece as autoridades de fato impostas na zona”, diz comunicado publicado por Petro.

Estadão Conteúdo

