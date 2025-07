Governo Lula enfrenta silêncio dos EUA e corre contra o tempo para evitar tarifaço

Notícias do Mundo – A poucos dias da entrada em vigor do tarifaço anunciado por Donald Trump sobre produtos brasileiros, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva corre contra o tempo para tentar evitar a medida. Nos bastidores, assessores do Palácio do Planalto reconhecem que não estão conseguindo sequer estabelecer diálogo com integrantes do governo norte-americano e já trabalham com a possibilidade de fracasso nas negociações.

Anunciado pelo presidente, o tarifaço prevê uma alíquota de 50% sobre itens brasileiros importados pelos Estados Unidos, com início marcado para 1º de agosto. Desde então, o vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, tem liderado reuniões emergenciais com empresários e autoridades, numa tentativa de articulação diplomática.

Contudo, de acordo com fontes ouvidas pela coluna Igor Gadelha, os contatos feitos até o momento têm sido infrutíferos. As mensagens enviadas não estão sendo respondidas, e membros do governo Lula avaliam que a barreira é política, reforçada pela personalização do embate por parte de Trump. “Trump escolheu um alvo desta vez”, teria dito um assessor.

Diante da ausência de resposta, o governo brasileiro estuda enviar uma comitiva oficial aos Estados Unidos para tentar um contato direto com interlocutores da campanha ou da estrutura política ligada a Trump. A expectativa, no melhor cenário, é conseguir ao menos adiar a aplicação das tarifas, que podem prejudicar fortemente setores do agronegócio e da indústria nacional.

Inicialmente, a equipe de Lula apostava em um possível recuo de Trump, considerando o impacto internacional da medida. Agora, porém, cresce o pessimismo dentro do Planalto. Além das articulações diplomáticas, o governo tem investido em frentes de reação política e na mobilização de vozes públicas contra a medida — inclusive com manifestações de familiares de Lula nas redes sociais.