Governo Maduro convoca novo alistamento militar de civis na Venezuela diante das ameaças dos EUA

Notícias do Mundo – Em meio às recentes ameaças dos Estados Unidos, liderados por Donald Trump, o governo da Venezuela anunciou, nesta quarta-feira (27/8), uma nova rodada de alistamento militar de civis. O anúncio foi feito pelo ministro da Defesa e Soberania, Vladimir Padrino López, um dos principais nomes do chavismo, durante discurso oficial.

De acordo com o ministro, cerca de mil postos de alistamento estarão disponíveis nos 225 municípios venezuelanos nos dias 30 e 31 de agosto. A iniciativa busca fortalecer a Milícia Nacional Bolivariana, ampliando a mobilização militar no país.

O governo já havia promovido, no último fim de semana, um alistamento em massa de civis, que, segundo Padrino López, contou com “participação massiva” da população. No entanto, ainda não há informações sobre o número total de inscritos nem sobre como os civis serão utilizados.

Escalada de tensão com os EUA

A convocação ocorre em um contexto de crescente pressão internacional. Washington acusa Nicolás Maduro de chefiar o cartel de Los Soles, classificado pelo governo norte-americano como organização terrorista. A decisão abriu brechas legais para que os EUA realizem operações militares contra grupos ligados ao narcotráfico na América Latina.

Após a reclassificação, o jornal The New York Times revelou que o Pentágono recebeu uma diretriz assinada por Trump autorizando ações militares contra cartéis. Como resposta, três navios de guerra dos EUA, com cerca de 4 mil militares, foram enviados à região costeira da Venezuela.

Diante das ameaças, Maduro ordenou uma série de medidas defensivas: além dos alistamentos de civis, cerca de 4,5 milhões de milicianos foram mobilizados, 15 mil militares enviados à fronteira com a Colômbia e navios de guerra foram deslocados para patrulhar as águas territoriais do país.