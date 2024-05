Governo Milei anuncia envio de ajuda para o Rio Grande do Sul

O governo de Javier Milei anunciou que ofereceu ajuda ao Brasil em decorrência das enchentes históricas que atingem o Rio Grande do Sul, que já deixaram mais de 80 mortos.

De acordo com comunicado oficial da Casa Rosada, o governo argentino, por meio do Ministério da Defesa, o Ministério de Segurança e a Comissão de Capacetes Brancos do Ministério das Relações Exteriores, que são encarregados de planejar e executar ajuda humanitária, ofereceu ao governo brasileiro sua total colaboração, colocando à disposição:

• Brigada composta por 20 efetivos e cães da Polícia Federal Argentina

• Especialistas em logística da Comissão Capacetes Brancos

• 1 avião para transporte de pessoas e/ou carga

• 3 helicópteros para transporte e retiradas

• Equipamento móvel de saúde com pessoal médico

• Mergulhadores táticos da Marinha Argentina

• Unidades de engenharia com embarcações

• 2 plantas de purificação de água

• Caixas de tabletes purificadores de água

A Casa Rosada reiterou, ainda, a solidariedade com o governo e o povo brasileiro diante das trágicas consequências das inundações que afetam o estado do Rio Grande do Sul.

Redação AM POST