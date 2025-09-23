A notícia que atravessa o Brasil!

Governo Trump cancela vistos de sete autoridades brasileiras ligadas a Moraes

Decisão também afeta familiares próximos e é justificada por supostas restrições à liberdade de expressão.

Por Fernanda Pereira

23/09/2025 às 08:52

Notícias do Mundo –  O governo dos Estados Unidos, sob a liderança do presidente Donald Trump, anunciou nesta segunda-feira (22) o cancelamento dos vistos de sete autoridades brasileiras. A medida, que também atinge cônjuges e filhos desses servidores, foi aplicada no contexto da chamada Lei Magnitsky, usada por Washington em casos de violações de direitos humanos ou restrições à liberdade de expressão.

Entre os nomes atingidos está o do advogado-geral da União, Jorge Messias, figura de confiança do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Outro afetado é José Levi, que atuou como secretário-geral do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) durante a gestão de Alexandre de Moraes.

A lista ainda inclui o ex-ministro do TSE Benedito Gonçalves, conhecido por relatórios e votos duros em ações envolvendo o ex-presidente Jair Bolsonaro, e Airton Vieira, juiz auxiliar no Supremo Tribunal Federal (STF) que trabalha diretamente com Moraes.

Também tiveram os vistos revogados Marco Antonio Martin Vargas, ex-assessor eleitoral, e Rafael Henrique Tamai Rocha, juiz auxiliar do gabinete de Moraes. A medida se estende ainda à chefe de gabinete do ministro, Cristina Yukiko Kushara, completando a lista de sete autoridades punidas pelos norte-americanos.

De acordo com o governo Trump, os nomes foram incluídos por participação em atos que, na avaliação da Casa Branca, resultaram em bloqueio arbitrário de contas e perseguição política a usuários de redes sociais no Brasil.

A decisão amplia o desgaste nas relações diplomáticas entre Brasília e Washington. O Planalto deve acionar o Itamaraty para buscar explicações oficiais e avaliar medidas de resposta.

 

