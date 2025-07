Leia também: Regime ditatorial de Moraes proíbe Bolsonaro de falar com Eduardo e de usar redes sociais O governo dos Estados Unidos decidiu revogar os vistos do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, de seus aliados no tribunal e de seus familiares imediatos. O anúncio foi feito nesta sexta-feira (18) pelo Secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, por meio de uma publicação oficial no X (antigo Twitter).

Segundo Rubio, a decisão ocorre em resposta ao que chamou de “perseguição política” de Moraes contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele classificou a atuação do magistrado como uma “ameaça à liberdade de expressão”, apontando que os efeitos das medidas tomadas por Moraes no Brasil teriam ultrapassado fronteiras e afetado cidadãos e interesses norte-americanos.

Leia mais: Governo Trump manda suspender vistos de Moraes, familiares e aliados do STF, anuncia Marco Rubio

“A perseguição política do ministro do Supremo Tribunal Federal do Brasil, Alexandre de Moraes, contra Jair Bolsonaro criou um complexo de censura tão amplo que viola direitos básicos dos brasileiros e agora atinge até os Estados Unidos”, afirmou Rubio na publicação.

Rubio ainda citou o presidente Donald Trump, que teria reforçado a determinação do atual governo norte-americano em punir estrangeiros envolvidos em práticas que ameacem a liberdade de expressão em solo americano. “A administração Trump deixou claro que vai responsabilizar estrangeiros por censura à expressão protegida nos EUA”, disse o secretário.

A medida, com efeito imediato, se estende não apenas ao ministro Moraes, mas também a outros magistrados considerados aliados e aos familiares diretos deles. Até o momento, o Supremo Tribunal Federal não se manifestou sobre a decisão.

A revogação dos vistos representa mais um capítulo no embate diplomático entre setores do governo brasileiro e o atual governo dos EUA, sob influência direta de Donald Trump, que busca a reeleição presidencial. A medida também reforça a narrativa de aliados de Bolsonaro de que há uma perseguição política no Brasil disfarçada de combate à desinformação.

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) agradeceu a Trump e a Rubio pela revogação do visto de Moraes.

“Eu não posso ver meu pai e agora tem autoridade brasileira que não poderá ver seus familiares nos EUA também – ou quem sabe até perderão seus vistos”, diz o deputado, que está licenciado e estabeleceu residência nos EUA.