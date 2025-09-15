A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Mundo

Governo Trump promete reação à condenação de Bolsonaro pelo STF

Em entrevista à emissora norte-americana Fox News, Rubio classificou a decisão como um sinal de que “o Estado de Direito está se desintegrando”.

Por Jonas Souza

15/09/2025 às 19:43

Ver resumo

Notícias do Mundo – O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, afirmou que Washington deve anunciar, “na próxima semana ou algo assim”, uma resposta oficial à condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF). Bolsonaro foi sentenciado a 27 anos e três meses de prisão por organização criminosa e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito.

PUBLICIDADE

Leia mais: Justiça mantém cassação de prefeito e vice de Caapiranga por abuso de poder político

Em entrevista à emissora norte-americana Fox News, Rubio classificou a decisão como um sinal de que “o Estado de Direito está se desintegrando” no Brasil. Ele acusou magistrados brasileiros de promover “perseguição política” contra Bolsonaro e até mesmo de tentar impor restrições extraterritoriais a cidadãos norte-americanos. “Portanto, haverá uma resposta dos EUA a isso”, declarou.

PUBLICIDADE

Rubio, que já havia suspendido o visto do ministro Alexandre de Moraes e de outras autoridades brasileiras, voltou a reforçar que o magistrado é “violador de direitos humanos”. Segundo ele, os EUA “responderão adequadamente a essa caça às bruxas”.

Na mesma linha, o subsecretário de Diplomacia Pública dos EUA, Darren Beattie, afirmou que a condenação do ex-presidente configura “censura e perseguição de Moraes” e será tratada pelo governo Trump “com a maior seriedade”.

Futuras sanções em debate

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho do ex-presidente, disse acreditar que a pressão internacional deve aumentar após o veredito. Em entrevista à agência Reuters, destacou que mais ministros do STF — além de Moraes — podem ser alvo de sanções norte-americanas sob a Lei Magnitsky. Entre eles, Flávio Dino, Cármen Lúcia e Cristiano Zanin, que também votaram pela condenação.

Atualmente, o Brasil enfrenta uma série de sanções impostas por Washington. A mais pesada é a tarifa de 50% sobre exportações brasileiras, aplicada desde julho como retaliação política. No entanto, a medida começou a ser parcialmente flexibilizada, com a exclusão recente de produtos como celulose e ferro-níquel da lista tarifada.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

A mente de uma criança com Transtorno do Espectro Autista pode ser associada a um quebra-cabeças. Parece difícil de entendê-la no primeiro momento. Porém, quando utilizamos a metodologia certa as tornamos fácil e percebemos que as dificuldades podem ser superadas.

Jorge Tertuliano

Últimas notícias

Brasil

MP denuncia Hytalo Santos e Euro por tráfico de pessoas e exploração de vulneráveis

Investigação do Gaeco-PB indica fraude, promessas de fama e procedimentos estéticos em menores.

há 30 minutos

Brasil

Moraes cobra explicações sobre demora no retorno de Bolsonaro à prisão domiciliar

No despacho, Moraes questiona o motivo de não ter ocorrido o “transporte imediato” do ex-mandatário de volta à residência.

há 32 minutos

Brasil

Estudo da Fiocruz revela alcance da poluição plástica no coração da Amazônia

Revisão sistemática de 52 estudos, publicada na revista Ambio.

há 1 hora

Brasil

MPF pede de cancelamento de concessões da Jovem Pan e indenização de R$ 13 milhões

O MPF firma que a emissora foi “peça fundamental” no contexto da tentativa de golpe de Estado que envolveu o ex-presidente Jair Bolsonaro.

há 1 hora

Manaus

Vídeo de câmera de segurança mostra momento do acidente que matou motociclista no bairro Armando Mendes em Manaus

O corpo do jovem foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML).

há 1 hora