Governo Venezuelano dá prazo para funcionários da ONU deixarem o país

O governo da Venezuela surpreendeu ao pedir a saída dos funcionários do órgão de direitos humanos da Organização das Nações Unidas (ONU), determinando um prazo de três dias para que deixem o país. A ação vem acompanhada da decisão de revisar a cooperação com a organização.

Após o anúncio de suspensão das atividades da assessoria técnica do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, o governo venezuelano informou que realizará uma revisão completa dos termos da cooperação técnica nos próximos 30 dias. Todo o pessoal vinculado ao escritório da ONU em Caracas foi instruído a sair do país em 72 horas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O escritório do comissário em Caracas direcionou as questões da imprensa para autoridades em Genebra e Nova York, indicando o alcance e a importância do caso a nível internacional. O porta-voz da ONU, Stephane Dujarric, ao ser informado da decisão venezuelana, afirmou que entrará em contato com a imprensa para mais esclarecimentos.

Essa ação do governo venezuelano levanta questões sobre o respeito aos direitos humanos no país e sobre a liberdade de atuação de organismos internacionais nessa área.

Consequências da Decisão Venezuelana

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A determinação de retirada dos funcionários da ONU e a revisão da cooperação técnica geram preocupações sobre a continuidade da assistência e monitoramento da situação dos direitos humanos no país. A comunidade internacional aguarda por mais informações e desdobramentos a respeito dessa decisão surpreendente e polêmica.

Esta situação reforça a importância do diálogo e da cooperação entre os governos nacionais e as organizações internacionais para garantir a proteção e o respeito aos direitos humanos em todo o mundo.