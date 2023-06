Grupo terrorista realiza ataque a escola em Uganda e deixa dezenas de mortos

Pelo menos 37 pessoas morreram num ataque a uma escola de Uganda, perto da fronteira com a República Democrática do Congo. Quase todos os mortos são estudantes. Há também alunos desaparecidos e outros em estado grave, no hospital.

O ataque aconteceu na noite passada, mas só foi conhecido neste sábado (17) de manhã. Os autores do ataque pertencem às Forças Democráticas Aliadas, um grupo com ligações no Estado Islâmico, que opera em Uganda e na Republica Democrática do Congo.

Desde os anos 90 que essas forças se revoltam contra o presidente de Uganda.

O grupo foi praticamente extinto pelas forças militares do país, mas alguns integrantes sempre ficaram à solta, se refugiando nas florestas do Congo, onde planejam e atacam civis no Congo e em Uganda.

Militantes ligados ao grupo terrorista Estado Islâmico mataram pelo menos 37 pessoas e sequestraram 6 em um ataque a uma escola secundária em Uganda, no leste da África. ➡ Assista na #GloboNews: https://t.co/bFwcwLqjJH #Edição10 pic.twitter.com/gxzA2ijPyX — GloboNews (@GloboNews) June 17, 2023

Al menos 41 personas murieron tras un ataque en una secundaria de Uganda Las víctimas, en su mayoría estudiantes, fueron encerradas y quemadas vivas, o asesinadas a machetazos. Los responsables pertenecen a un grupo vinculado a la organización yihadista Estado Islámico. /tg pic.twitter.com/uJiiEzH69N — DW Español (@dw_espanol) June 17, 2023

