Grupo Wagner afirma que avião de líder mercenário russo foi derrubado

Uma conta de Telegram associada ao Grupo Wagner afirmou, nesta quarta-feira (23), que a queda da aeronave onde o líder do grupo mercenário, Yevgeny Prigozhin, teria morrido foi resultado de um ataque das forças armadas da Rússia. O canal Gray Zone relatou em uma publicação que “o avião foi abatido no céu da região [russa] de Tver pelas forças de defesa aérea do Ministério da Defesa da Rússia”.

Em uma entrevista ao The Moscow Times, um funcionário do governo russo, que teve a identidade preservada, disse que acredita na possibilidade de um ataque contra a aeronave. “Veja como ele estava caindo – ele simplesmente foi abatido. O avião simplesmente caiu do céu”, afirmou a fonte.

No entanto, nenhuma fonte oficial, da Rússia ou de outro país, confirmou a informação de o avião teria sido abatido pelas forças armadas do país.

Após uma investigação sobre a queda da aeronave, a Agência Federal de Transporte Aéreo da Rússia (Rosaviatsiya) relatou que o nome de Prigozhin estava na lista de passageiros de um jato executivo da Embraer que caiu na região russa de Tver. Os três pilotos e os sete passageiros a bordo morreram. Oito corpos já teriam sido resgatados.

Outra hipótese que circula nas redes sociais aponta que Prigozhin poderia estar em outra aeronave do Grupo Wagner e não teria morrido em Tver. O site russo Fontanka informou que outro jato da Embraer que se acredita pertencer ao líder do Wagner pousou em segurança no Aeroporto Empresarial Ostafyevo, em Moscou, nesta quarta-feira.

