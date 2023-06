Guarda Costeira dos EUA afirma que submarino implodiu e todos a bordo morreram

A Guarda Costeira dos Estados Unidos, disse nesta quinta-feira (22) que implodiu o submarino que estava em uma expedição turística para ver os destroços do Titanic no fundo do mar e todos morreram. O submersível sumiu no domingo (18) e os destroços foram encontrados hoje.

A implosão foi confirmada porque os destroços que foram achados mostram que a cabine que protegia as pessoas da pressão do mar foi perdida. Ainda é cedo para determinar em qual momento e por qual motivo a embarcação implodiu.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Foram encontrados um cone que ia na frente do submarino, além de um pedaço da frente e outro da parte de trás da cabine de pressão.

As peças foram encontradas a cerca de 500 metros dos destroços do Titanic, e estavam a uma profundidade de cerca de 4.000 metros abaixo da superfície.

As vítimas são: diretor-executivo da OceanGate, Stockton Rush, piloto do submarino; o empresário paquistanês Shahzada Dawood; Suleman Dawood, que é filho de Shahzada; o bilionário e explorador britânico Hamish Harding; e o ex-comandante da Marinha Francesa Paul-Henry Nargeolet, principal especialista no naufrágio do Titanic.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Não se sabe ainda se haverá uma busca pelos corpos, no entanto –o local é muito inóspito, segundo as autoridades.

Os ruídos que foram captados nos últimos dias, aparentemente, não tinham nenhuma relação com o submersível.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A implosão deve ter gerado um som forte, disse a Guarda Costeira, e esse barulho não foi captado pelos navios e sonares que participavam da operação de resgate. Isso sugere que a implosão ocorreu antes do começo da operação.

Redação AM POST*