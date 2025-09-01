A notícia que atravessa o Brasil!

Guiana denuncia ataque venezuelano contra barco em plena véspera eleitoral

Governo guianense afirma que embarcação transportava material de votação quando foi alvejada.

Por Fernanda Pereira

01/09/2025 às 06:50

Maduro volta a falar sobre anexação de Essequibo e reforça intenção de incorporar território

Notícias do Mundo – A Guiana acusou a Venezuela de ter disparado contra um barco que navegava próximo à costa venezuelana no último fim de semana, às vésperas das eleições no país guianense. Segundo comunicado oficial, a embarcação transportava material destinado ao processo eleitoral.

As autoridades da Guiana afirmaram que o ataque coloca em risco a segurança da região e classificaram o episódio como uma tentativa de intimidação. O incidente foi notificado a organismos internacionais.

O episódio ocorre em meio ao aumento das tensões entre os dois países, marcado pela disputa histórica pelo território de Essequibo, área rica em petróleo e minerais. O caso reacende preocupações sobre possíveis escaladas diplomáticas e militares entre Caracas e Georgetown.

