Guiana denuncia ataque venezuelano contra barco em plena véspera eleitoral

Notícias do Mundo – A Guiana acusou a Venezuela de ter disparado contra um barco que navegava próximo à costa venezuelana no último fim de semana, às vésperas das eleições no país guianense. Segundo comunicado oficial, a embarcação transportava material destinado ao processo eleitoral.

Leia mais: Venezuela adverte EUA sobre possível ataque e promete ser pesadelo para Washington

As autoridades da Guiana afirmaram que o ataque coloca em risco a segurança da região e classificaram o episódio como uma tentativa de intimidação. O incidente foi notificado a organismos internacionais.

O episódio ocorre em meio ao aumento das tensões entre os dois países, marcado pela disputa histórica pelo território de Essequibo, área rica em petróleo e minerais. O caso reacende preocupações sobre possíveis escaladas diplomáticas e militares entre Caracas e Georgetown.