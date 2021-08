Haiti registra novo terremoto e mortos chegam a 2,1 mil

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Um novo tremor de terra foi registrado no Haiti na noite de quarta-feira (18/8). O abalo de magnitude 4,9 foi computado pelo UGSG, instituto norte-americano que monitora terremotos no mundo e atingiu a cidade de Les Cayes, ao sul do Haiti.

De acordo com o órgão de Defesa Civil haitiano, o número de mortos chegou a 2,1 mil. Além disso, há 12 mil pessoas feridas e outras 332 desaparecidas.

Agentes realizam buscas para identificar os corpos. Os haitianos ainda sofrem com as consequências de um terremoto que atingiu a região no último sábado (15/8), de magnitude 7,2.

Além do tremor de terra, a região foi atingida pelo ciclone tropical Grace na última terça-feira (17/8). Milhares de casas ficaram destruídas.

Doação

Os ministros da Saúde, Marcelo Queiroga, e das Relações Exteriores, Carlos França, anunciaram, na tarde de quarta-feira (18/8), que o Brasil doará insumos hospitalares ao Haiti.

Queiroga não precisou a quantidade de insumos nem o prazo para que os medicamentos sejam enviados. No entanto, disse que a ajuda ocorrerá no “tempo mais rápido possível”.

“Vamos ajudá-los dentro do que eles demandaram, no tempo mais rápido possível. Estamos trabalhando com as autoridades do Haiti para estabelecer esses quantitativos. Dentro do que o nosso país pode ajudar, seguindo a tradição de solidariedade do povo brasileiro, vamos ajudá-los”, disse o ministro da Saúde.

Carlos França afirmou que, “apesar do número de mortes elevado, não foram identificadas vítimas brasileiras”.

Fonte: Metrópole