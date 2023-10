Hamas afirma manter mais de 100 reféns, incluindo oficiais do Exército de Israel

O grupo islâmico Hamas está mantendo mais de uma centena de cidadãos israelenses como reféns em Gaza, incluindo oficiais de alto escalão das Forças Armadas, conforme declarou um porta-voz do grupo neste domingo (8).

O vice-chefe do gabinete político do Hamas, Mousa Abu Marzouk, relatou em uma entrevista à al-Ghad TV, um canal de notícias árabe, que embora o número preciso de reféns israelenses ainda não tenha sido determinado, ele ultrapassa a marca de 100. Quando questionado sobre a possível presença de altos oficiais das Forças Armadas de Israel entre os reféns, Marzouk confirmou: “Há, de fato, oficiais de alta patente entre eles”.

As autoridades israelenses já haviam mencionado que dezenas de cidadãos de seu país estavam sob custódia em Gaza, embora não tenham divulgado um número exato.

O pai de uma jovem israelense de 25 anos, que supostamente teria sido feita refém durante um festival de música próximo à fronteira entre Gaza e Israel no sábado, expressou choque com o incidente, afirmando que “não queria acreditar” no que estava acontecendo.

Além dos israelenses, há suspeitas de que indivíduos de diversas outras nacionalidades também tenham sido retidos como reféns. Entre eles, estão dois cidadãos mexicanos, um homem e uma mulher, que a ministra das Relações Exteriores do México, Alicia Barcena, confirmou que foram “presumivelmente” feitos reféns pelo Hamas no domingo. Pelo menos três cidadãos brasileiros estão desaparecidos, de acordo com informações das autoridades brasileiras.