Harry e Meghan recebem ordem de despejo do rei Charles III

O príncipe Harry e sua esposa, a ex-atriz Meghan Marke, receberam uma ordem de despejo do rei Charles III para que deixem Frogmore Cottage, a única residência dos duques de Sussex no Reino Unido. A informação foi confirmada, nesta quinta-feira (2), pelo porta-voz do casal e divulgada pela rede britânica BBC.

Nesta quarta-feira (1°), o jornal britânico The Sun afirmou, em uma reportagem, que fontes da monarquia relataram que o Palácio de Buckingham tinha enviado “um aviso de expulsão” a Harry e Meghan, que deixaram o Reino Unido, em 2020, ao abdicarem das obrigações e do salário da realeza.

O Frogmore Cottage é um imóvel que havia sido concedido ao casal pela rainha Elizabeth II em 2018, como presente de casamento. Ao todo, a residência tem cinco quartos e fica perto do Castelo de Windsor, no oeste de Londres. No entanto, Harry e Meghan não residem no local, mas vivem atualmente na Califórnia, nos Estados Unidos, com seus dois filhos.

Além disso, de acordo com o The Sun, Charles III não propôs uma nova residência aos duques de Sussex no Reino Unido, o que significa que o casal não terá mais uma residência real em território britânico. O veículo ainda informou que o rei pediu a seu irmão mais novo, o príncipe Andrew, que se mudasse para a residência que era de Harry e Meghan como uma forma de reduzir despesas.

Quando foram morar no Frogmore Cottage, depois de casados, Harry e Meghan decidiram reformar a residência e fizeram uma obra calculada em cerca de 2,4 milhões de dólares (de R$ 12,5 milhões), financiados com dinheiro público. Após ser criticado pela opinião pública, o príncipe Harry teve de devolver o valor.

Fonte: Pleno.News