Homem cai de 200 metros e morre ao tentar tirar selfie em montanha na China; assista

Notícias do Mundo – Um trágico acidente marcou uma expedição no Pico Nama, em Sichuan, na China. Um alpinista morreu após despencar de uma altura de aproximadamente 200 metros durante a escalada da montanha de 5.588 metros de altitude. O momento da queda foi registrado em vídeo por outros montanhistas que presenciaram a cena e viralizou nas redes sociais pela gravidade das imagens.

Nas gravações, é possível ver o homem parado próximo a uma fenda, quando, de repente, parece perder o equilíbrio. Em questão de segundos, ele cai e desliza por uma longa encosta, desaparecendo de vista enquanto outros alpinistas gritam desesperados. Horas depois, autoridades chinesas localizaram o corpo a uma altitude de 5,3 mil metros.

De acordo com a imprensa local, a vítima teria desamarrado sua corda de segurança para tentar tirar uma selfie em uma área de risco. Esse ato imprudente, aliado ao fato de estar sem o machado de gelo — equipamento essencial em trechos de maior dificuldade —, teria sido determinante para o acidente.

A modernidade transformou até a morte em performance. O turista não caiu do penhasco por acidente, caiu da necessidade patética de registrar-se diante do abismo. O cinto de segurança foi trocado pelo cinto do ego: a selfie valeu mais que a própria vida. No fim, virou espetáculo… pic.twitter.com/kXkLUN4M5o — A Nova Nobreza (@ANOVANOBREZA) September 28, 2025

A Secretaria Municipal de Educação e Esportes de Kangding classificou a conduta como uma “omissão de segurança crítica”, ressaltando os perigos de negligenciar medidas básicas de proteção em ambientes extremos.

O Pico Nama é considerado uma das montanhas mais desafiadoras da região, exigindo preparo físico, conhecimento técnico e uso constante de equipamentos adequados. Especialistas em alpinismo alertam que, embora o desejo de registrar momentos em fotos e vídeos seja comum entre aventureiros, a prioridade deve sempre ser a preservação da vida.