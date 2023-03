Homem enfia copo de vidro de 12 cm no ânus durante bebedeira

Um homem nepalês de 47 anos precisou ser submetido a uma cirurgia para remover um copo de vidro que ele havia inserido em seu ânus. De acordo com o relato do caso pelos médicos que o atenderam. no periódico científico Journal of Nepal Medical Association, o paciente esperou três dias antes de procurar atendimento no Nepal Medical College and Teaching Hospital.

Inicialmente, ele tentou remover o objeto por conta própria. Sem sucesso, o morador de Katmandu decidiu procurar ajuda. O homem, que é casado, também negou ter inserido o copo de propósito, mas depois confessou que havia usado o objeto de 12 cm de comprimento para ‘fins de autogratificação’ quando estava bêbado.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No relato de caso, os médicos afirmaram que o paciente sentia dor, mas que seu abdômen não estava inchado e ele também não apresentava lesão anal ou sangramento. A inserção do copo no orifício impediu que ele defecasse por dois dias, mas ainda era possível soltar gases.

As radiografias mostraram um copo em posição invertida na parte superior do reto e cólon. A primeira tentativa para remover o vidro do reto do paciente foi manual. Mas a estratégia não obteve sucesso porque o vidro “não podia ser agarrado para remoção” e havia “risco significativamente alto de quebra do vidro que poderia, por sua vez, levar a lesões no intestino”, escreveram os médicos.

A segunda opção envolveu envolveu cortar o intestino do paciente para permitir que a equipe se aproximasse do objeto. Os médicos sentiram o copo no cólon, mas novamente não conseguiram extrair o vidro pelo ânus “porque o vidro estava alto, invertido e bem preso”. Por fim, a equipe decidiu realizar uma enterotomia sigmóide, que consiste em uma incisão no intestino, e o objeto finalmente foi removido.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Após cinco dias, o homem conseguiu voltou a defecar. No sexto dia, o dreno pélvico que havia sido inserido para evitar o acúmulo de líquido, foi removido e após uma semana da cirurgia, ele recebeu alta.

A atitude do homem nepalês pode parecer um tanto quanto inusitada, mas, no artigo, os médicos afirmam que inserções retais não são tão incomuns. Entre os itens que já foram removidos do local estão: garrafas de refrigerante e cerveja, recipientes de desodorante, objetos de madeira ou borracha, ossos e baterias. A maioria dos casos em homens ocorre naqueles de de 30 a 40 anos de idade e envolve o consumo de bebidas alcoólicas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Fonte: Alagoas Web