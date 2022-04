Homem morre após ser picado por carrapato

Clique e participe do grupo do AM POST no Whatsapp

Um homem que teve a identidade preservada, no estado norte-americano de Maine morreu após uma rara infecção cerebral que contraiu depois de ser picado por um carrapato infectado por um vírus raro, acreditam autoridades de saúde.

De acordo com o CDC (Centro de Controle e Prevenção de Doenças) do Maine, a morte do homem, ocorreu na última quarta-feira (20) enquanto ainda recebia atendimento hospitalar

Os especialistas do centro estão alertando moradores e visitantes que tomem cuidado ao visitarem as regiões do estado onde os carrapatos costumam aparecer.

Tudo porque é alta a probabilidade de que o rapaz morreu depois de infectado pelo vírus Powassan. Ele tem esse nome em razão da cidade em que foi descoberto, Powassan, em Ontário, em 1958.