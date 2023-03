Homem morre depois de tomar dois comprimidos de Viagra e ingerir álcool

Um homem de aproximadamente 40 anos morreu depois de tomar duas pílulas de Viagra — dobro da dose indicada — numa noite de bebedeira alcoólica em Nagpur, na Índia.

Ele teria consumido dois comprimidos de 50mg e acordado, na manhã seguinte, sentindo um “desconforto”. De acordo com o Journal of Forensic and Legal Medicine, ele sofreu um AVC hemorrágico, efeito colateral raro decorrente da mistura.

Ele estava acompanhado de uma mulher, que o orientou a procurar ajuda quando os sintomas começaram. Entretanto, o homem ignorou e disse que já havia passado pelo quadro antes.

Os sintomas pioraram e, quando chegou ao hospital, já estava morto. A hemorragia reduziu o fluxo de oxigênio para o cérebro. O nível de álcool no sangue do rapaz era acima do limite considerado seguro. Na autópsia, foi revelado que ele também era hipertenso — os médicos acreditam que a condição junto com o medicamento e a ingestão de bebidas contribuíram para a morte.

De acordo com tabloide britânico Daily Mail, ele não tinha receita para comprar o Viagra e aponta que o medicamento tem sido cada vez mais utilizado de forma equivocada. Dores de cabeça, de estômago, problemas de pressão arterial, vermelhidão e congestão nasal são alguns dos efeitos colaterais esperado após o uso do medicamento.

Fonte: UOL