Homem processa 3 mulheres que ajudaram sua esposa a abortar

Um homem entrou com um processo contra três mulheres que ajudaram a sua até então esposa a abortar sem o seu conhecimento, no Texas, Estados Unidos. Marcus Silva pede uma indenização de 1 milhão de dólares, o que equivale a R$ 5,23 milhões. As informações são da BBC News.

De acordo com Silva, as amigas de sua ex-esposa a orientaram a esconder a gravidez do até então marido por medo de que ele tentasse convencê-la a manter o bebê. À época, eles já passavam por uma crise no casamento e haviam decidido separar.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Além disso, as mulheres teriam passado a ela informações sobre o grupo Aid Access, que fornece medicamentos abortivos via correio. Uma das amigas, inclusive, teria sido a responsável por entregar as pílulas para a sua ex-esposa.

Como evidências, Silva mantém troca de mensagens entre a mulher e suas amigas.

A legislação do Texas entende que pessoas que auxiliam uma mulher grávida a realizar um aborto cometem assassinato e podem ser processadas.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Essa lei passou a ter validade depois que a Suprema Corte dos Estados Unidos revisou a jurisprudência que garantia o acesso ao aborto em todo o país. Dessa forma, os estados passaram a ter autonomia para proibir a interrupção deliberada de gestações.

De acordo com o homem, sua esposa descobriu a gravidez dias depois da decisão do Supremo Tribunal, em junho de 2022. O ex-casal possui duas filhas, e o pedido de divórcio foi feito pela mulher em maio de 2022, tendo sido concluído em fevereiro de 2023.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Fonte: Pleno.News