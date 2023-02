Homem processa mulher em R$ 11 milhões por recusa de namoro

Redação AM POST

Não satisfeito com um “não” como resposta a um pedido de namoro, o executivo K. Kawshigan abriu processo contra uma mulher por vê-lo apenas como amigo. Com a alegação de ter ficado traumatizado, ele pediu uma indenização equivalente a R$ 11,5 milhões. O caso aconteceu em Cingapura.

De acordo com o jornal Washington Post, Kawshigan, que é dono de uma empresa de drones, relatou no processo que a mulher causou “trauma contínuo e reduções em sua capacidade de ganho”, pois, segundo ele, perdeu cinco parcerias comerciais.

A mulher, que se chama Nora Tan Shu Me, afirma que o executivo era apenas seu amigo e que, posteriormente, ele começou a cometer assédios contra ela. Eles se conheceram em 2016. Nora teria visto o executivo como um amigo desde o início, ao passo que ele tentava transformar a amizade em um namoro.

De acordo com Nora, o assédio de Kawshigan tornou-se tão intenso que ela chegou a comprar um sensor de alarme de sirene e um sistema de câmeras de segurança para proteger sua casa contra as investidas. De acordo com seu advogados, Kawshigan também assediava os vizinhos da mulher a fim de descobrir seus outros dados pessoais.

Nora acabou entrando com uma medida restritiva contra o executivo, que será ouvido no Supremo Tribunal do país na próxima semana.

