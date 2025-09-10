Homem pula ao mar em Porto Rico e é acusado de burlar regras financeiras

Notícias do Mundo – Um passageiro saltou ao mar de um navio de cruzeiro ancorado próximo ao Porto de San Juan, em Porto Rico, no último fim de semana, em um episódio ligado a uma suposta tentativa de escapar do pagamento de dívidas de jogo superiores a US$ 16 mil.

De acordo com queixa apresentada ao Tribunal Distrital dos EUA no Distrito de Porto Rico, Jey Xander Omar González Díaz embarcou em 31 de agosto. No domingo (7), durante o procedimento de desembarque para inspeção da Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA (CBP), por volta das 9h15 (hora local), ele teria se lançado ao mar quando o navio retornava de Barbados.

González Díaz foi resgatado por pessoas em jet skis, levado à costa e detido. Com ele, agentes encontraram US$ 14.600 em espécie, dois celulares e cinco documentos de identidade. Aos policiais, afirmou que pulou para não declarar o dinheiro que portava, temendo tributação sobre o valor.

A Royal Caribbean, operadora do navio, informou que o passageiro estava registrado como Jeremy Diaz e devia US$ 16.710,24, quase toda a quantia relacionada a despesas de cassino e jogos. A investigação também aponta que ele deveria estar sob custódia federal no Centro de Detenção Metropolitano de Guaynabo desde janeiro — alegação que o suspeito atribuiu ao “irmão”. Questionado sobre a verdadeira identidade, respondeu: “Se vocês fossem bons no que fazem, saberiam disso”.

O homem foi acusado de tentar burlar exigências de relatórios financeiros ao viajar para os Estados Unidos. Segundo o portal porto-riquenho Wapa.tv, ele pagou fiança e foi liberado. Caso condenado, pode enfrentar multa de até US$ 250 mil e pena de até cinco anos de prisão.