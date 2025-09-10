A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Mundo

Homem pula ao mar em Porto Rico e é acusado de burlar regras financeiras

Suspeito que devia mais de US$ 16 mil em despesas de cassino foi resgatado por jet skis e responde por tentativa de burlar exigências de reporte financeiro.

Por Beatriz Silveira

10/09/2025 às 18:37

Ver resumo

Notícias do Mundo – Um passageiro saltou ao mar de um navio de cruzeiro ancorado próximo ao Porto de San Juan, em Porto Rico, no último fim de semana, em um episódio ligado a uma suposta tentativa de escapar do pagamento de dívidas de jogo superiores a US$ 16 mil.

PUBLICIDADE

De acordo com queixa apresentada ao Tribunal Distrital dos EUA no Distrito de Porto Rico, Jey Xander Omar González Díaz embarcou em 31 de agosto. No domingo (7), durante o procedimento de desembarque para inspeção da Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA (CBP), por volta das 9h15 (hora local), ele teria se lançado ao mar quando o navio retornava de Barbados.

Leia também: ‘Gás do Povo’ começa em novembro e vai beneficiar 546 mil famílias no Amazonas; veja quem tem direito

PUBLICIDADE

González Díaz foi resgatado por pessoas em jet skis, levado à costa e detido. Com ele, agentes encontraram US$ 14.600 em espécie, dois celulares e cinco documentos de identidade. Aos policiais, afirmou que pulou para não declarar o dinheiro que portava, temendo tributação sobre o valor.

A Royal Caribbean, operadora do navio, informou que o passageiro estava registrado como Jeremy Diaz e devia US$ 16.710,24, quase toda a quantia relacionada a despesas de cassino e jogos. A investigação também aponta que ele deveria estar sob custódia federal no Centro de Detenção Metropolitano de Guaynabo desde janeiro — alegação que o suspeito atribuiu ao “irmão”. Questionado sobre a verdadeira identidade, respondeu: “Se vocês fossem bons no que fazem, saberiam disso”.

O homem foi acusado de tentar burlar exigências de relatórios financeiros ao viajar para os Estados Unidos. Segundo o portal porto-riquenho Wapa.tv, ele pagou fiança e foi liberado. Caso condenado, pode enfrentar multa de até US$ 250 mil e pena de até cinco anos de prisão.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

Essas crianças autistas não estão fugindo ou escondendo-se, elas, de fato, estão perdidas, à espera de que alguém va ao seu alcance.

Anne Alvarez

Últimas notícias

Amazonas

Prefeito Lúcio Flávio se torna alvo do MP-AM por irregularidades envolvendo a previdência de Manicoré

Investigação inicia após auditoria do Ministério da Previdência Social constatar que o município deixou de apresentar demonstrativos.

há 5 minutos

Mundo

Suspeito de atirar e matar Charlie Kirk é detido nos EUA

O suspeito ainda não teve nome ou idade divulgados.

há 25 minutos

Brasil

Butantan e Pfizer fecham parceria para produzir vacina contra VSR no Brasil

Distribuição começa na segunda quinzena de novembro para gestantes a partir da 28ª semana.

há 32 minutos

Mundo

Saiba quem era Charlie Kirk que morreu após ataque a tiros nos EUA

Kirk era casado e deixa dois filhos.

há 51 minutos

Manaus

Clínicas veterinárias serão obrigadas a comunicar polícia sobre mortes de animais com suspeita de maus-tratos em Manaus

Proposta fixa notificação à Dema em 24 horas, preservação do corpo para perícia e penalidades a quem descumprir, garantindo responsabilização em casos de maus-tratos.

há 58 minutos