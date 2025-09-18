Homem que matou Charlie Kirk confessou crime ao parceiro por mensagem de texto

Notícias do Mundo – Enquanto as autoridades trabalhavam intensamente para encontrar a pessoa que assassinou Charlie Kirk na Universidade do Vale de Utah na semana passada, um jovem de 22 anos – agora acusado pelo crime – trocava mensagens de texto com o parceiro amoroso e reconhecia ser o atirador, revelaram documentos judiciais.

Segundo investigadores, Tyler Robinson disparou um único tiro do telhado de um prédio com vista para o espaço ao ar livre onde Kirk falava para cerca de três mil pessoas, em 10 de setembro. Depois, ele trocou mensagens com o parceiro, com quem vivia perto de St. George, em Utah, a cerca de 387 quilômetros ao sudoeste do campus.

Troca de mensagens

Tyler Robinson disse para seu parceiro olhar embaixo do teclado em sua casa. Havia um bilhete escrito: “Tive a oportunidade de eliminar Charlie Kirk e vou aproveitá-la.” Após demonstrar choque, o parceiro perguntou a Robinson se ele era o atirador. Robinson respondeu: “Sou eu, desculpe.”

Aparentemente, o parceiro nunca procurou as autoridades com essa informação. Robinson permaneceu foragido até a noite seguinte, quando seus pais reconheceram que ele era a pessoa de uma foto divulgada pela polícia durante as buscas. Eles ajudaram a organizar a rendição pacífica de Robinson.

Autoridades afirmam que investigam se outras pessoas sabiam ou ajudaram Robinson no assassinato. Elas não informaram se o parceiro está entre os investigados, mas agradeceram publicamente pelo fato de ele ter compartilhado informações.

DNA no rifle

Segundo os promotores, Robinson usou um rifle de ferrolho para atirar em Kirk no pescoço dentro do campus em Orem, a cerca de 64 quilômetros ao sul de Salt Lake City. A amostra de DNA encontrada no gatilho da arma correspondia a Robinson, de acordo com o promotor do condado de Utah, Jeff Gray. O rifle havia pertencido ao avô de Robinson.

O suspeito apareceu brevemente nesta terça-feira, 16, diante de um juiz, por meio de uma videoconferência realizada da prisão. Ele acenou levemente em alguns momentos, mas em geral apenas olhou para frente enquanto o juiz lia as acusações e informava que nomearia um advogado para representá-lo. Desde a prisão, a família de Robinson se recusou a comentar o caso.

Kirk era uma figura proeminente na política, creditado por impulsionar o movimento jovem republicano e por ajudar Donald Trump a recuperar a Casa Branca em 2024. Ele ganhou grande popularidade por meio das redes sociais, de seu podcast e de eventos em campus universitários que o apresentavam respondendo perguntas de uma fila de debatedores que podiam questioná-lo sobre qualquer tema.

O que motivou o ataque a Kirk?

As autoridades não revelaram um motivo claro para o ataque, mas Gray disse que Robinson escreveu em uma mensagem de texto sobre Kirk ao parceiro: “Eu já estava cansado do ódio dele. Certo ódio não dá para negociar”. O promotor afirmou que Robinson também escreveu em outra mensagem que passou mais de uma semana planejando o ataque a Kirk. As autoridades não disseram no que exatamente esse planejamento consistiu.

Gray se recusou a responder se Robinson mirou Kirk por causa de suas visões anti-transgênero. Kirk foi baleado enquanto respondia a uma pergunta que abordava tiroteios em massa, violência armada e pessoas transgênero. “Isso cabe a um júri decidir”, disse Gray. Robinson mantinha um relacionamento amoroso com seu colega de quarto, que, segundo os investigadores, é transgênero.

O que os pais de Robinson disseram?

Embora as autoridades digam que Robinson não está cooperando com os investigadores, eles afirmam que parentes e amigos têm fornecido informações. A mãe dele contou aos investigadores que o filho se tornou mais à esquerda politicamente no último ano e passou a apoiar mais os direitos de gays e pessoas transgênero, disse Gray.

Essas mudanças geraram várias conversas na casa, especialmente entre Robinson e o pai. Eles tinham visões políticas diferentes, e Robinson disse ao parceiro em uma mensagem que o pai havia se tornado um “diehard MAGA” – expressão usada para dizer que alguém é um apoiador radical do movimento Make America Great Again (Faça a América Ótima Novamente), popularizado por Trump – desde que o republicado foi eleito.

A mãe de Robinson o reconheceu quando as autoridades divulgaram uma foto do suspeito, e os pais o confrontaram – momento em que Robinson disse que queria se matar, afirmou Gray. Os pais o convenceram a se encontrar com um amigo da família, que é um ex-policial aposentado. Essa pessoa conseguiu levar Robinson a entregar-se, disse o promotor. Robinson foi preso no final da tarde de quinta-feira, 11, perto de St. George, onde cresceu.

Movimentos após o ataque

Em uma troca de mensagens com o parceiro divulgada pelas autoridades, Robinson escreveu sobre o plano de recuperar seu rifle em um “ponto de descarte”, mas disse que a área estava “isolada”. Mais tarde, ele enviou: “Consigo chegar perto, mas há uma viatura estacionada bem ao lado. Acho que eles já revistaram esse local, mas não quero arriscar.” Os textos citados nos documentos judiciais não incluíam marcação de horário, e não estava claro quanto tempo após o ataque Robinson estava enviando as mensagens.

“Para ser honesto, eu esperava manter isso em segredo até morrer de velhice. Sinto muito por envolvê-lo(a),” escreveu Robinson em outra mensagem para o parceiro. Segundo Gray, Robinson descartou o rifle e as roupas e pediu ao colega de quarto que escondesse provas.

Ele foi acusado de disparo de arma de fogo em crime grave, com pena de até prisão perpétua, obstrução da Justiça, com pena de até 15 anos de prisão, e intimidação de testemunha, porque orientou o parceiro a apagar as mensagens trocadas e a permanecer em silêncio caso fosse questionado pela polícia, disse Gray.

Participantes de bate-papo na Discord serão investigados

O diretor do FBI, Kash Patel, disse nesta terça-feira, 16, que os agentes estão investigando “qualquer um e todos” que participaram de uma sala de bate-papo de jogos na plataforma social Discord com Robinson. A sala envolvia “bem mais” de 20 pessoas, afirmou ele durante uma audiência no Comitê Judiciário do Senado, em Washington. As acusações apresentadas na terça incluem dois agravantes: a prática de vários crimes na frente de crianças ou perto delas e a realização de violência com base nas crenças políticas do acusado.

Kirk, uma figura dominante na política conservadora, tornou-se confidente de Trump após fundar a Turning Point USA, com sede no Arizona, uma das maiores organizações políticas do país. Ele aproximou jovens cristãos evangélicos conservadores da política. Nos dias que se seguiram ao assassinato de Kirk, os americanos passaram a enfrentar questões sobre o aumento da violência política, as profundas divisões que levaram o país a esse ponto e se algo pode mudar.

Apesar dos apelos por maior civilidade, alguns que se opunham às declarações provocativas de Kirk sobre gênero, raça e política o criticaram após sua morte. Muitos republicanos lideraram o esforço para punir qualquer pessoa que, em sua visão, o tenha desonrado, fazendo com que trabalhadores do setor público e privado perdessem seus empregos ou enfrentassem outras consequências profissionais.

(Com informações da Associated Press)