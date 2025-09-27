Homem “ressuscita” no próprio velório e deixa familiares em choque na Argentina

Notícias do Mundo – Um caso inusitado chamou atenção em Córdoba, na Argentina, no último fim de semana. Um homem de 22 anos, cuja identidade não foi revelada, apareceu vivo durante seu próprio velório, deixando familiares e amigos em estado de choque.

O incidente ocorreu após a família acreditar que ele havia sido atropelado por um caminhão de cana-de-açúcar em 18 de setembro, em Tucumán. A mãe da vítima havia reconhecido o corpo pelos trajes e algumas características físicas, o que levou à liberação do suposto corpo e à organização do funeral.

O homem teria passado dias bebendo em Alderetes sem dar notícias à família. Ao perceber que estava prestes a ser enterrado, decidiu comparecer à cerimônia, interrompendo o velório e informando: “Estou vivo!”. Em seguida, ele foi levado à delegacia para prestar esclarecimentos, enquanto o corpo que estava sendo velado foi retornado ao necrotério.

Posteriormente, foi confirmado que a verdadeira vítima do atropelamento era Maximiliano Enrique Acosta, de 28 anos, morador de Delfín Gallo, cidade próxima a Córdoba. O funeral correto foi realizado na terça-feira (23/9).

O Ministério Público argentino abriu investigação interna para apurar como ocorreu o erro de identificação que gerou o incidente.