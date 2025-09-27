A notícia que atravessa o Brasil!

Pesquisar por em AM POST

Mundo

Homem “ressuscita” no próprio velório e deixa familiares em choque na Argentina

O incidente ocorreu após a família acreditar que ele havia sido atropelado por um caminhão de cana-de-açúcar em 18 de setembro.

Por Jonas Souza

27/09/2025 às 18:51

Ver resumo

Notícias do Mundo – Um caso inusitado chamou atenção em Córdoba, na Argentina, no último fim de semana. Um homem de 22 anos, cuja identidade não foi revelada, apareceu vivo durante seu próprio velório, deixando familiares e amigos em estado de choque.

PUBLICIDADE

Leia mais: STF envia projeto ao Congresso para reajuste escalonado de salários de servidores do Judiciário

O incidente ocorreu após a família acreditar que ele havia sido atropelado por um caminhão de cana-de-açúcar em 18 de setembro, em Tucumán. A mãe da vítima havia reconhecido o corpo pelos trajes e algumas características físicas, o que levou à liberação do suposto corpo e à organização do funeral.

PUBLICIDADE

O homem teria passado dias bebendo em Alderetes sem dar notícias à família. Ao perceber que estava prestes a ser enterrado, decidiu comparecer à cerimônia, interrompendo o velório e informando: “Estou vivo!”. Em seguida, ele foi levado à delegacia para prestar esclarecimentos, enquanto o corpo que estava sendo velado foi retornado ao necrotério.

Posteriormente, foi confirmado que a verdadeira vítima do atropelamento era Maximiliano Enrique Acosta, de 28 anos, morador de Delfín Gallo, cidade próxima a Córdoba. O funeral correto foi realizado na terça-feira (23/9).

O Ministério Público argentino abriu investigação interna para apurar como ocorreu o erro de identificação que gerou o incidente.

Siga-nos no Google News

Acompanhe o AM POST no Instagram
Canal do AM POST no Whatsapp

Relacionadas

O AM POST está em todo lugar

Baixe agora mesmo o nosso app

PlayStore icon PlayStore icon

Faça parte da comunidade

  • Praticidade na informação

  • Notícias todos os dias

  • Compartilhe com facilidade

WhatsApp Telegram
Sobre o TEA

O autismo é um Universo Paralelo que incessantemente pede permissão para fixar-se no terreno dos saberes.

JESUS,D.F

Últimas notícias

Mundo

Trump ordena envio de tropas federais a Portland e fala em “uso de força total”

Trump afirmou que instruiu o secretário de Defesa a mobilizar soldados da Guarda Nacional.

há 33 segundos

Brasil

STF envia projeto ao Congresso para reajuste escalonado de salários de servidores do Judiciário

Segundo o documento, a defasagem salarial acumulada dos servidores chegou a 24,21% até julho de 2025.

há 1 hora

Brasil

Marido mata esposa e simula assalto para encobrir crime no Paraná

O crime ocorreu em 13 de setembro, quando Jaqueline foi encontrada morta na área externa da residência do casal, com um disparo na cabeça.

há 2 horas

Polícia

Homem é linchado por populares após suspeita de estupro de criança no bairro Japiim, em Manaus

A Polícia Civil destacou que tanto a suspeita de estupro quanto os autores do linchamento serão investigados.

há 2 horas

Amazonas

TCE-AM aplica multa ao ex-prefeito de Coari, Keitton Pinheiro, por irregularidades em licitação

O valor que deve ser recolhido ao Fundo de Apoio ao Exercício do Controle Externo (FAECE) no prazo de 30 dias.

há 2 horas