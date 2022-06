Homem se revolta com excesso de maionese em sanduíche e mata funcionária do Subway

Uma funcionária de 26 anos de uma lanchonete da Subway morreu e outra, de 24, ficou ferida após um homem de 36 anos atirar contra elas porque o sanduíche que ele havia pedido chegou com “muita maionese”, segundo informou o site norte-americano NBC News. O caso ocorreu ontem, por volta das 18h, na cidade de Atlanta, nos Estados Unidos.

De acordo com o vice-chefe da polícia de Atlanta, Charles Hampton, o homem entrou no restaurante, pediu um sanduíche e, não contente com o resultado, resolveu atirar contra as duas trabalhadoras.

Um dos proprietários da lanchonete, Willie Glenn afirmou ao canal de notícias FOX5 que o suspeito estava com raiva porque havia “muita maionese em um sanduíche”. Ele ainda disse que as duas vítimas eram funcionárias de referência e que estavam no trabalho há menos de um mês.

“Todo mundo quer carregar uma arma. Todo mundo quer assustar alguém com uma arma. É assustador”, disse ele à TV.

As duas funcionárias foram levadas para um hospital local. A mulher de 26 anos não resistiu aos ferimentos. Já a de 24 está em estado grave e, segundo a polícia, o filho dela, de apenas cinco anos, estava no estabelecimento na hora do crime.

O suspeito foi preso ainda na noite de ontem. A polícia informou que não está dando mais informações sobre o caso porque as investigações estão em andamento. As identidades dos envolvidos não foram divulgadas.

Fonte: UOL