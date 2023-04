Homem surta com choro de bebê em avião: ‘se ele pode, eu também posso!’

Um homem não identificado, viralizou nas redes sociais, após se irritar com o choro de um bebê em um voo da Southwest Airlines. O homem assustou os demais tripulantes quando começou a gritar irritado com a criança, que já chorava há 40 minutos.

No vídeo, os comissários de bordo tentam acalmar o homem, que se exalta ainda mais e começa a ofender a equipe com diversos palavrões. Uma das aeromoças tenta explicar que o tom que o homem está usando não irá resolver nada.

“Você está gritando!”, diz ela. “O bebê também!”, retruca ele.

Do lado do passageiro, é possível ver uma mulher extremamente constrangida com a situação. Ela fica em silêncio durante quase toda a confusão.

As imagens, que já acumulam mais de 200 mil visualizações, foram postadas no TikTok por um usuário (@mjgrabowski). Ele aparece algumas vezes na gravação, dando risada com os outros passageiros.

A confusão fez com que algumas pessoas tivessem que desembarcar, e o homem precisou conversar com os oficiais do aeroporto quando chegou no solo. O caso dividiu opiniões nas redes sociais.

Fonte: R7