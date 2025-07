Idoso de 83 anos morre pisoteado por vaca após tentar alimentar bezerro

Notícias do Mundo – Um trágico acidente rural tirou a vida de Fraser Johnstone, um idoso de 83 anos, na Escócia, após ser brutalmente atacado por uma vaca em sua própria fazenda. O caso aconteceu nas proximidades da vila de Balnuran, na região de Inverness, no norte do país.

Segundo informações divulgadas pela imprensa local, o idoso estava alimentando um bezerro recém-nascido quando foi surpreendido pela vaca, mãe do animal. Em um instinto protetor, o animal se voltou contra Fraser de forma agressiva, prensando-o contra uma parede, derrubando-o e o pisoteando diversas vezes.

Mesmo com ferimentos graves, Johnstone conseguiu retornar para casa e relatar o ataque à esposa. Ele apresentava sangramentos ao redor da boca e múltiplos hematomas, conforme relatou o jornal The Sun. Um serviço de emergência foi acionado imediatamente, e o idoso foi levado ao Hospital Raigmore, em Inverness, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos.

As autoridades locais abriram uma investigação para apurar as circunstâncias do ocorrido, que foi oficialmente classificado como um “acidente fatal em área rural”.

Fraser Johnstone era conhecido na comunidade como um homem experiente no campo, trabalhador dedicado e muito ligado à família. Ele deixa esposa e dois filhos, que estão recebendo apoio de amigos e moradores da região.

Especialistas alertam que, embora geralmente sejam vistas como animais dóceis, vacas podem se tornar agressivas quando se sentem ameaçadas — especialmente ao proteger seus filhotes. No Reino Unido, ataques envolvendo esses animais são mais frequentes em fazendas do interior do que se imagina.