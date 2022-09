Imagem em alta definição mostra detalhes do navio Titanic, que naufragou em 1912 no Oceano Atlântico

Redação AM POST

A tripulação de uma expedição submarina conseguiu capturar imagens inéditas em 8k do Titanic expondo um nível surpreendente de detalhes e cores, segundo a empresa OceanGate Expeditions.

“O detalhe incrível nas imagens de 8k ajudará nossa equipe de cientistas e arqueólogos marítimos a analisar a decadência do Titanic com mais precisão”, diz Stockton Rush, presidente da OceanGate Expeditions. “Ainda mais notáveis são as cores fenomenais nesta filmagem.”

Os pesquisadores especialistas no naufrágio esperam que as imagens ajudem a determinar a taxa de deterioração do Titanic à medida que futuras expedições capturem novas imagens que podem ser comparadas ano após ano.

“Estamos vendo novos detalhes nesta filmagem. Por exemplo, eu nunca tinha visto o nome do âncora, Noah Hingley & Sons Ltd., na âncora a bombordo”, explica Rory Golden, um veterano mergulhador do Titanic.

Com a ajuda dos cientistas, o vídeo também ajudará na identificação de espécies marítimas que são observadas no Titanic e ao redor do naufrágio e os arqueólogos poderão documentar os destroços e detritos com mais detalhes.

A OceanGate Expeditions declarou que já está planejando a Expedição Titanic 2023, que embarcará em maio do ano que vem.

*Com informações G1