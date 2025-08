Incêndio devastador consome 11 mil hectares de floresta

Notícias do Mundo – Na noite de terça-feira (5/8), um incêndio de grandes proporções devastou a região de Corbières, no departamento de Aude, sul da França.

PUBLICIDADE

O fogo avançou rapidamente e consumiu mais de 11 mil hectares de floresta em poucas horas. A tragédia resultou em uma morte confirmada, nove pessoas com queimaduras graves e um desaparecido, gerando grande preocupação entre moradores e autoridades.

As equipes de emergência foram mobilizadas com rapidez. Cerca de 1.500 bombeiros foram enviados ao local, contando com o reforço de nove aviões anfíbios Canadairs e dois helicópteros especializados no combate a incêndios, segundo informações da prefeitura de Aude.

A situação exigiu o fechamento completo da autoestrada A9, principal rota entre França e Espanha, para garantir a segurança e facilitar o trabalho dos socorristas.

PUBLICIDADE

Além dos esforços no combate ao incêndio, as autoridades promoveram evacuações preventivas. Turistas que acampavam nas regiões de Lagrasse e Fabrezan foram retirados dos locais para evitar riscos.

Em Tournissan, aproximadamente 30 residências foram evacuadas, sendo que ao menos uma casa sofreu danos parciais devido às chamas.

Este desastre ambiental destaca a vulnerabilidade da região diante das mudanças climáticas e da seca prolongada, que contribuem para a intensificação dos incêndios florestais na Europa.