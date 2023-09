Índia coloca robô explorador para ‘dormir’ na Lua após missão ser concluída com sucesso

A Índia anunciou neste sábado (2) que desligou o robô explorador que foi enviado para o polo sul da Lua após o veículo ter concluído com sucesso sua missão. Durante duas semanas, o rover Pragyan conduziu experimentos em uma área inexplorada do satélite natural da Terra.

Segundo a Agência Espacial da Índia, o robô foi colocado no modo “dormir”, mas está com as baterias carregadas e com o receptor ativo.

“Esperando um despertar bem-sucedido para outro conjunto de tarefas!”, publicou a agência em uma rede social. “Caso contrário, ele permanecerá lá para sempre como embaixador lunar da Índia.”

O módulo pousou com sucesso no polo sul da Lua no dia 23 de agosto. A região, que fica no lado escuro do satélite era, até então, inexplorada. Rússia e Japão tentaram fazer missões semelhantes, mas falharam.

Os primeiros resultados da missão, divulgados nos últimos dias, confirmaram a presença de oxigênio e enxofre na Lua. A análise também indicou a existência de alumínio, cálcio, ferro, cromo, manganês e titânio.

A exploração da superfície das regiões polares da Lua, compostas de rochas e solo, também pode dar respostas sobre a formação do Sistema Solar.

Ainda durante o sábado, a Índia lançou uma nova missão. Desta vez, enviou ao espaço um satélite para estudar o Sol. A sonda deve viajar por quatro meses até chegar ao destino ideal para iniciar as pesquisas.

Fonte: G1